Poslance zaměstná především hospodaření eráru

Návrh státního rozpočtu na příští rok jde do finále a na nadcházející schůzi Sněmovnu ještě dost potrápí. Poslance zřejmě na schůzi, také čeká nové hlasování o daňovém balíčku. Senátoři jsou k němu hodně kritičtí a už avizovali, že jim ho vrátí k novému projednání.

Zatím se počítá s tím, že Sněmovna bude jednat s týdenní přestávkou na zasedání výborů do 20. prosince. Pokud se vládní předloha o zvýšení některých daní však skutečně vrátí do dolní komory k novému projednání, záleží na tom, kdy se tak stane, řekl našemu listu předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik. Nevyloučil, že pokud by senátoři s projednáním daňových změn otáleli, může se balíček dostat k novému hlasování až mezi svátky, a poslanci se tak budou muset sjet do Prahy ještě 27. prosince. Pokud přehlasují Senát, na což vládní koalici s podporou komunistů síly stačí, musí předlohu ještě do konce roku podepsat prezident Miloš Zeman. S některými výnosy z daní totiž už rozpočet 2020 počítá.

Základní parametry návrhu státního rozpočtu včetně 40miliardového schodku už dolní komora schválila. Nyní ji čeká druhé čtení, v němž budou moci poslanci navrhovat přesuny peněz, a závěrečné schvalování rozpočtu. Očekává se, že návrhů na přesuny peněz se sejdou desítky v objemu desítek miliard korun, zejména z řad pravicové opozice, která bude asi opět chtít hovořit velmi dlouho, aby své požadavky odůvodnila. Druhé i závěrečné třetí čtení se tak mohou protáhnout.

Rozpočtový výbor podpořil převody v objemu přes 1,2 miliardy korun zejména na sociální služby a na výstavbu a opravy obecních bytů a škol- především mateřských, které předložily poslankyně KSČM – stínová ministryně práce a sociálních věcí, místopředsedkyně sociálního výboru Sněmovny Hana Aulická Jírovcová a předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá. Dá se tedy předpokládat, že oba návrhy ustojí také hlasování na plénu Sněmovny.

»Jsem moc ráda, že můj návrh v rozpočtovém výboru prošel. Bereme to jako nejmenší pomoc, která sociálním službám může formou pozměňovacího návrhu přijít. Věřím, že většina komory tento návrh podpoří. Sociální služby tak budou mít zhruba celkem 18,5 mld. Kč. Není to úplně dostačující, ale i tak byl o navýšení o oněch 600 milionů velký boj. A jsem ráda, že to KSČM opět vyšlo,« zdůraznila pro Haló noviny Aulická, která věří, že bude mít úspěch i v konečném hlasování poslanců.

Díky iniciativě Vostré zřejmě také Československý ústav zahraniční získá od státu na své aktivity jeden milion korun, což má mj. usnadnit krajanským spolkům výuku češtiny v cizině. Rozpočtáři podpořili i další návrh své předsedkyně na posílení částek na platy zaměstnanců v některých tzv. chráněných rozpočtových kapitolách zhruba o 78 mil. Kč - jde o vládou avizované navýšení o 1500 Kč měsíčně, které se týká prezidentské kanceláře, obou komor parlamentu, kanceláře ombudsmanky, Ústavního soudu a Úřadu Národní rozpočtové rady. Její požadavky, stejně jako Aulické, podpořila ve výboru i většina členů pravicové opozice.

Stínový ministr zemědělství za KSČM a místopředseda sněmovního zemědělského výboru Pavel Kováčik už do sněmovního elektronického systému vložil pozměňovací návrh, který se týká vody. »V souladu s naším programem a našimi prioritami, pokud jde o toleranci vlády, se snažím o to, aby byly k dispozici peníze pro obce na výkup podílů ve vodárenských firmách. Když obec bude chtít - a bude dohodnutá na vykoupení těchto akcií - měla by na to dostat z prostředků ministerstva zemědělství dotaci tak, aby nejen náš programový cíl byl akceptován, ale aby také byl skutečně realizovatelný a podepřený penězi. S ministerstvem zemědělství jsem to pochopitelně projednal,« sdělil našemu listu včera Kováčik s tím, že jde o přesun 300 mil. Kč v rámci kapitoly ministerstva zemědělství. Je podle něj možné, že ve druhém čtení vystoupí s pozměňovacími návrhy další poslanci KSČM, nemělo by však už jít o velký přesun prostředků.

Pokud dá Sněmovna zelenou zásadním návrhům KSČM, není důvod, aby komunisté rozpočet ve třetím čtení nepodpořili. Kováčik však zdůraznil, že se k tomu ještě vyjádří Výkonný výbor ÚV KSČM, který doporučí klubu, jak hlasovat.

Sněmovna nestíhá projednávat předložené návrhy

Dolní komora se bude muset vyrovnat i se zákony, které jí senátoři už doručili k opětovnému projednání. Jde třeba o pravidla pro obsazování postů v orgánech státních a polostátních firem. Před schvalováním je mj. také vládní předloha o odškodňování za závažné újmy po povinném očkování dětí a novela, která zjednoduší pravidla taxislužby ve prospěch alternativních přepravců.

Poslance rovněž čeká další volba zástupce veřejné ochránkyně práv. Do této funkce navrhl prezident Miloš Zeman právničky Lenku Marečkovou a Moniku Šimůnkovou. Bývalou zmocněnkyni vlády pro lidská práva Šimůnkovou nominoval také Senát. Půjde o třetí sněmovní volbu, v předchozích dolní komora nikoho z kandidátů prezidenta a horní komory nevybrala.

Do závěrečného schvalování by poslanci měli poslat například rozšíření možnosti použití bankovní identity lidí pro ověřený přístup k elektronickým službám veřejné správy a návrh na elektronizaci stavebního řízení. Je možné, že tyto předlohy by Sněmovna mohla v závěru schůze také schvalovat. Ve druhém čtení je mimo jiné také návrh na zavedení obecného referenda.

Na programu jsou i předlohy v prvním čtení. Jen namátkou - jde o novelu, jež by měla zajistit stálou dostupnost léků v lékárnách a návrh ústavních změn na zakotvení pevných volebních obvodů pro senátní volby a také pevného termínu voleb do horní komory a do obecních a krajských zastupitelstev. V úvodním kole je také třeba novela, která by zakázala takzvané množírny zvířat a zpřísnila by chov šelem.

Návrh programu schůze čítá neuvěřitelných 301 bodů, se kterými se poslanci za žádnou cenu nemohou vyrovnat ve 12 jednacích dnech. Stejně jako při minulých schůzích to snad ani nikdo nepředpokládá. Mnohé předlohy před sebou dolní komora hrne už nejen měsíce, ale i léta. A další přibývají. Co s tím? »Pořád platí, že návrhy zákonů se mají projednávat v pořadí, jak dojdou do Sněmovny, tedy podle čísla sněmovního tisku. To je pro nás zásadní. Takový je náš názor a naše návrhy, které k tomu vždy směřovaly. Zároveň se však ukazuje, že vůči obstrukci je každé opatření krátké, protože obstruující má vždy, řekl bych, přednější postavení,« prohlásil Kováčik s tím, že některá opatření se nicméně vzhledem k počtu klubů ve Sněmovně udělat dají.

