Ilustrační FOTO - Pixabay

Nejpočetnější rodina

Už 22. potomka přivede na jaře na svět 44letá Sue Radfordová, matka nejpočetnější rodiny v Británii. Po boku 48letého manžela Noela v neděli na YouTube potvrdila, že je opět těhotná.

»Lidi, tak teď už to víte, budeme mít miminko,« oznámila Radfordová svým fanouškům, přičemž v ruce držela snímek z vyšetření ultrazvukem. Doufá, že nejnovějším přírůstkem do rodiny bude chlapec, který by byl jejím jedenáctým. »Právě se blížíme k 15 týdnům těhotenství a brzy budeme moci zjistit pohlaví miminka,« dodala. Porod se čeká v dubnu. Radfordovi bydlí s dětmi na severu Anglie v domě s 10 ložnicemi. Domácnost zatím opustily jen dvě nejstarší děti, 30letý Chris a 25letá Sophie. Rodinu finančně zajišťuje hlavně pekařství, které provozuje otec Radford. Rodiče údajně týdně jen za potraviny utratí kolem 350 liber (přes 10 000 Kč), zhruba poloviční částku zároveň inkasují na příspěvcích na děti. Oba manžele jejich rodiče kdysi opustili a byli adoptováni. Potkali se, když Sue bylo sedm let. Do povědomí veřejnosti se dostali v roce 2012, kdy o nich odvysílala dokument televize Channel 4. Tehdy měli 15 dětí. Po narození dvacátého potomka prohlašovali, že to bude jejich poslední, před 11 měsíci ale Radfordová přivedla na svět dceru Bonnie Raye.

(čtk)