Ilustrační FOTO - Pixabay

Dvacet let boje o zahrádkářský zákon

Poslanecký návrh zahrádkářského zákona dostal od kabinetu neutrální stanovisko, i když podle doporučení pro ministry měla vláda materiál odmítnout a označit za nadbytečný.

Zákon má za cíl především upravit postavení a veřejnou prospěšnost zahrádkářského hnutí v právním řádu. Předchozí pokusy z let 2009 a 2016 schválit zahrádkářský zákon neuspěly. Premiér Andrej Babiš (ANO) o víkendu uvedl, že udělá vše pro to, aby byl předpis v tomto volebním období schválen.

Nynější návrh zákona podepsaly tři desítky poslanců z klubů ANO, ČSSD, KSČM, SPD, STAN a KDU-ČSL. Návrh především upravuje zahrádkářskou činnost jako veřejně prospěšnou, pokud ji vykonává spolek podle navrhovaného zákona prostřednictvím svých členů v zahrádkářské osadě v souladu se svými stanovami.

Šance tu je

»Děláme na tom už dvacet let,« řekl Haló novinám předseda poslaneckého klubu KSČM a stínový ministr zemědělství Pavel Kováčik. »Je to poslanecký návrh šesti politických stran. Myslím, že tedy má zákon šanci projít. Těžší ovšem bude, aby se vůbec dostal na pořad - protože máme více než 300 bodů – tak, aby se stihl dokončit legislativní proces za předpokladu, že nám to ještě vrátí Senát. Je to zákon, který ukotvuje význam zahrádkaření jako společensky prospěšné činnosti, zahrádkářům dává lepší jistoty při hospodaření s půdou, jejím pronajímání, zejména ve velkých městech, kde je s tím největší problém. Inspirovali jsme se v Německu, Rakousku, na Slovensku, kde podobné zákony jsou, takže všichni, kdo říkají že zákon není zapotřebí, že jsme ojedinělí, nemají pravdu,« připomněl Kováčik.

Předseda poslaneckého klubu KSČM a stínový ministr zemědělství Pavel Kováčik.

Návrh zakotvuje možnost Státnímu pozemkovému úřadu, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo obcím přenechat zahrádkářským spolkům do užívání pozemky i jiné nemovitosti pro zahrádkářskou činnost. Spolky pak budou mít právo propachtovat tyto pozemky svým členům bez souhlasu vlastníků.

Legislativci se ošívají

»Hrozně rád vzpomínám na zahrádku mých prarodičů, něco jsem se tam napracoval,« uvedl Babiš. Zahrádkaření považuje za veřejně prospěšnou činnost. »Zahrádkáři zúrodňují půdu, pomáhají zadržovat vodu v krajině, díky nim je příroda rozmanitější, pomáhají vyrovnat se s klimatickou změnou a vychovávají v mladší generaci lásku k přírodě,« napsal.

Návrh stanoviska pro kabinet označoval úpravu za nadbytečnou, neboť stávající předpisy veřejného i soukromého práva už poskytují pro zahrádkářskou činnost dostatečný prostor. Bez ohledu na stanovisko vlády dostanou návrh k projednání poslanci. Zatím není jasné, kdy se tak stane. Předchozí pokusy z let 2009 a 2016 schválit zahrádkářský zákon neuspěly. Poprvé zákon vetoval tehdejší prezident Václav Klaus a Sněmovna už o jeho vetu nerozhodla. Podruhé ho v roce 2016 vrátila Sněmovna autorům k dopracování, což je jen jiná forma zamítnutí.

(ng)