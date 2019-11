Ilustrační FOTO - Pixabay

Na internetu obtěžoval školačky

Moravskoslezští kriminalisté zadrželi pětačtyřicetiletého muže z Olomouckého kraje, který podle policie pět let obtěžoval prostřednictvím sociálních sítí dívky ve věku od 12 do 15 let.

Muž se i s pomocí fotografií vydával za šestnáctiletého pohledného mladíka a od dívek si nechával posílat intimní fotky a videa. Dívek, s nimiž takto udržoval kontakt, bylo nejméně šest. Policie na něj přišla prostřednictvím dívky, která vše oznámila rodičům. Vazebně stíhanému muži hrozí za sexuální nátlak až 12 let vězení, řekl vedoucí oddělení kybernetické kriminality Ondřej Vaněk.

Muž dívky systematicky vyhledával a kontaktoval od roku 2014 až do letoška. »Navazoval s nimi komunikaci, během níž těmto dívkám vyznával náklonnost a lásku. Pokud to bylo vzájemné, následně po nich požadoval jako projev jejich náklonnosti a lásky zasílání intimních materiálů v podobě fotografií a videí, což dívky plnily,« uvedl Vaněk. Pokud s ním dívky dále odmítly komunikovat, začal je vydírat. Vyhrožoval jim, že dosud zaslané intimní materiály zveřejní na sociálních sítích a zašle je jejich kamarádům a rodinným příslušníkům. Jedna z dívek byla s mužem takto v kontaktu zhruba čtyři roky. S dívkami, které byly z celé republiky, se muž nikdy nesešel.

Obviněný žil sám, nepracoval a za podobnou trestnou činnosti nebyl dosud stíhán. Stíhán byl pouze za majetkovou trestnou činnost. K motivu svého jednání se podle Vaňka nechce vyjádřit. Dívky, které si vybíral náhodně, byly různého typu. Určujícím kritériem pro výběr byl hlavně jejich věk.

Jedna z dívek pocházející z Moravskoslezského kraje nakonec po několika týdnech komunikace s obviněným mužem vše oznámila svým rodičům. »Rodiče věc oznámili policii a na základě tohoto impulsu se naše oddělení začalo tímto případem intenzivně zabývat,« řekl Vaněk.

Podle něj by rodiče školaček měli být obezřetní. »Je třeba si uvědomit, že internet je otevřené médium, může do něj přistoupit kdokoliv a odkudkoliv. Kontrola tam de facto žádná není. S sebou to nese i druhou věc, což je anonymita, kdokoliv se může vydávat za kohokoliv,« připomněl Vaněk. Podle něj by rodiče měli mít na paměti, že na internetu jsou děti vystaveny nebezpečí podobně jako například na ulici. »Pokud rodiče s těmi dětmi nekomunikují a neinformují o veškerých nebezpečích, s kterými se na internetu můžou potkat, je to stejné, jako by je nechali po večerech lítat po ulici bez nějakého dozoru,« uvedl.

(cik)