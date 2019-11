Díky paběrkování se zachránily tuny ovoce a zeleniny

I přes malou úrodu ovoce se v letošním roce podařilo z polí a sadů zachránit přes 20 tun jídla, které putovalo do potravinových bank v České republice. Iniciativa Zachraň jídlo, která s projektem Paběrkování začala v roce 2015, jezdí k zemědělcům pro úrodu, která neodpovídá estetickým standardům nebo se ji už nevyplatí sklízet. Letos se podařilo nasbírat nejvíce ovoce a zeleniny od začátku projektu.

Do projektu se zapojili dobrovolníci z Prahy, Brna, Českých Budějovic a Litoměřic, kteří paběrkovali pro místní potravinové banky. O úspěších projektu naši redakci informovala Anna Strejcová, vedoucí komunikace. Výjezdy se konaly po domluvě se zemědělci a sbíralo se u nich na poli i v sadech. Šlo o ovoce a zeleninu (rybíz, hrušky, broskve, višně, kedlubny, dýně, mrkev a cibule atd.), které neodpovídaly svým vzhledem, nebo jichž byl nadbytek, a do obchodů by se proto nedostaly. Celková hodnota zachráněného jídla je asi 615 000 Kč.

»Spolu s pražskými dobrovolníky jsme jezdili do Polabí i směrem k Litoměřicím, ale velice aktivní byli i lidé v dalších městech. Podařilo se najít koordinátorku výjezdů v Brně pro skupinu Paběrkování po Brněnsku, která mimo jiné uspořádala sběr krásných broskví i jablek. Ve sběru pokračovaly také zaměstnankyně Potravinové banky v Jihočeském kraji, které si díky štědrým zemědělcům odvezly i netradiční plodiny, jako je rakytník nebo pastinák. Díky nadšeným zaměstnancům Potravinové banky v Ústeckém kraji se k lidem dostaly hrušky ze sadu pod Milešovkou i příliš velké, a tudíž neprodejné cibule z Lysé nad Labem,« popsala koordinátorka Lucie Müllerová ze Zachraň jídlo.

Od začátku projektu v roce 2015 se už podařilo nasbírat úctyhodných 53,5 tun jídla. »Vypěstování těch potravin stojí nějakou energii. Pokud se to zaorá nebo prostě nechá shnít, všechna tato investovaná energie přijde na zmar. Tyto suroviny alespoň poslouží lidem, kteří by si je třeba nemohli dovolit koupit,« uvedla dobrovolnice Kateřina Peřinová, proč jezdí paběrkovat. Jak to vypadá v zemědělství, se na vlastní oči přesvědčila i skupina zaměstnanců České spořitelny, kteří vyjeli paběrkovat cibuli, a 36 žáků ZŠ Kladská, kteří navštívili Odbytové družstvo Polabí.

Podle ředitelky Potravinové banky v Ústeckém kraji Radky Brychtové je čerstvé ovoce a zelenina pro jejich klienty přínosem. »Přestože od roku 2018 platí novela zákona, podle které musí obchody s plochou nad 400 m² nabídnout vyřazené jídlo potravinovým bankám, mnoho ovoce a zeleniny se k nám touto cestou nedostává. Proto vítáme paběrkování jako dobrý způsob, jak zpestřit jídelníček 7000 klientů, které zásobujeme jídlem. Letos se nám podařilo zapojit lidi bez domova z Litoměřic, kteří pomohli se sběrem zeleniny.«

Typický výjezd na pole vypadá tak, že koordinátor domluví se zemědělcem možnost sběru v okolí svého města, poptá dobrovolníky a zorganizuje výjezd, kam přijede i dodávka potravinové banky. Ta si pak odveze nasbírané plodiny ve svých přepravkách. Zachraň jídlo vydalo manuál, jak začít paběrkovat, a ten je veřejně přístupný.

Množství nasbíraného

Potravinová banka v Ústeckém kraji získala 7500 kg, Potravinová banka Jihočeského kraje 8500 kg, Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj 1800 kg, Potravinová banka Central 1200 kg a Potravinová banka Praha a Středočeský kraj 1500 kg.

