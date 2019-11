Ilustrační FOTO - Pixabay

Traktory dobyly Berlín. Vadí jim ochrana hmyzu

Stovky zemědělců s traktory na protest proti stále přísnějším pravidlům na ochranu životního prostředí zablokovaly centrum Berlína.

Na demonstraci s projevem vystoupila ministryně životního prostředí Svenja Schulzeová a podpořila jasná pravidla ochrany spodních vod a hmyzu. Zemědělci její vystoupení odměnili hlasitým bučením, napsala agentura DPA.

Během projevu Schulzeové, ve kterém sedlákům řekla, že chce být součástí řešení, a ne jeho překážkou, se k ní mnozí nespokojení hospodáři demonstrativně otočili zády. »Máme plné zuby téhle ideologické politiky,« křičel na ministryni někdo z davu. Schulzeová na farmáře apelovala, že je i v jejich zájmu chránit přírodu. Poukázala také na to, že každý Němec ročně odvádí 114 euro (2900 korun) na společnou unijní zemědělskou politiku, díky které pak zemědělci čerpají dotace.

Ministryně životního prostředí Svenja Schulzeová. FOTO - wikipedia commons

Sedláci se ale bojí o svou budoucnost, kterou podle nich ohrožuje zpřísňování pravidel ochrany přírody. Na problém se proto rozhodli upozornit nejen demonstrací, ale i zablokováním dopravy v metropoli.

Šlapací atrakce

Před Braniborskou bránou ovšem zemědělci rozmístili také šlapací traktory, které se ihned staly atrakcí pro děti.

Organizátoři očekávaly, že farmáři přijedou do Berlína s až 5000 traktory a dalšími zemědělskými stroji. Již v odpoledních hodinách byl zablokován tah mezi Braniborskou bránou a Vítězným sloupem. Problémy byly i na dalších příjezdech do centra.

Policii se podle deníku Der Tagesspiegel chování traktoristů příliš nelíbí. Na Twitteru policie upozornila, že ačkoliv se dá traktorem projet přes ledasco, bude lepší, když to řidiči dělat nebudou. Veškeré škody po vjezdu na zelené plochy a chodníky budou i s registračními značkami zemědělských strojů zdokumentovány, varovali policisté…

O 1,5 stupně víc

Průměrná teplota na území Německa od předindustriální doby stoupla už o 1,5 stupně Celsia. V posledních letech její růst navíc výrazně zrychlil. Na tiskové konferenci v Berlíně to řekla ministryně Schulzeová, která představila zprávu o dopadech klimatických změn na Spolkovou republiku. Extrémní teploty podle ní připravují jen v Německu o život tisíce lidí. »Závěry jsou jednoznačné a nedají se zpochybnit. Klimatické změny proměňují počasí tady v Německu stále citelněji. Změny množství srážek, výkyvů teploty, četnosti bouří jsou zřetelně měřitelné,« uvedla Schulzeová, podle níž klimatické změny postihují všechny, a je proto nutné, aby proti nim bojoval celý svět.

Cílem světového společenství je, aby vzrůst průměrných teplot ve srovnání s předindustriální dobou nebyl na konci tohoto století vyšší než dva stupně Celsia, ideálně než 1,5 stupně. V Německu byla přitom už vloni průměrná teplota ve srovnání s rokem 1881 právě o tolik vyšší…

První německá zpráva o dopadech klimatických změn v roce 2013 ukazovala zvýšení průměrných teplot o 1,2 stupně a od té doby podle ministryně stouply o dalších 0,3 stupně. »Těžko jen pomyslet na důsledky, co by to znamenalo, kdyby nárůst pokračoval takhle rychle,« podotkla.

Už nyní mají klimatické změny dopady na všechny oblasti lidského života. Jen v letech 2003, 2006 a 2015 si vlny veder v Německu vyžádaly vždy přes 6000 životů. »Klimatické změny jsou pro Německo zdravotním rizikem,« vysvětlila Schulzeová.

Dopady právě na zemědělce

Dopady ale pociťují právě i zemědělci, kteří zejména v posledních letech trpěli masivními výpadky úrody v důsledku klimatických změn, nebo lesy, v nichž po milionech kvůli vedrům umírají smrky. Zřetelný je také růst hladiny moře nebo naopak úbytek spodních vod a pokles hladin řek, který má negativní dopady na lodní dopravu. »U klimatu tak nejde jen o ledovce nebo lední medvědy, ale jde o základy našeho života tady v Německu,« uzavřela podle ČTK ministryně.

