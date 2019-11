Vlasov a Gen. Žilenkov (uprostřed) s Josephem Goebbelsem (únor 1945). FOTO - wikimedia commons

Řeporyje arogantně za vlasovce

Starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS) plánuje ve své městské části, kde žije asi 3800 obyvatel, vybudovat pomník vlasovcům. Proti jeho záměru se ohradilo Velvyslanectví Ruské federace v Praze. Záměr bude projednávat zastupitelstvo Řeporyjí 16. prosince.

Takzvaní vlasovci byli občané Sovětského svazu, kteří se v německém zajetí nechali naverbovat do Ruské osvobozenecké armády (ROA). S Němci pak bojovali proti Sovětům, tedy proti členu protihitlerovské koalice. Na konci války, v zájmu své záchrany, pomohli částečně osvobodit Prahu. Velitel ROA Andrej Vlasov byl sovětský generál, kterého zajali Němci a zverbovali na svou stranu. Po skončení války jej Sověti popravili.

RF: vlasovci-kolaboranti

Pro Rusko vlasovci představují kolaborantskou ozbrojenou formaci vytvořenou nacistickým Německem. »V souladu s Chartou Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku jsou zločiny Andreje Vlasova a jeho kompliců kvalifikovány jako účast na nacisty spáchaných válečných zločinech a zločinech proti lidskosti a napomáhání jim,« uvádí ruská ambasáda na svých webových stránkách. Pokud by byl pomník vlasovcům v Řeporyjích postaven, znamenalo by to podle velvyslanectví porušení závazků ČR vůči Úmluvě o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti (úmluva je z roku 1968). V ní je mimo jiné zakotveno, jak uvádí Velvyslanectví RF v Praze, že »na takové zločiny (nikoli pouze na osoby, které je spáchaly) ‚se promlčení nebude vztahovat, bez ohledu na dobu jejich spáchání‘«.

Starosta Novotný v reakci na sdělení ambasády uvedl v tiskovém vyjádření, že Řeporyje jako suverénní městská část považují stanovisko velvyslanectví za »vměšování se do vnitřních záležitostí městské části«. Městská část zveřejnila na svém Facebooku toto prohlášení: »MČ dále upozorňuje velvyslance RF, že jako zástupce státu adorujícího maršála Koněva - hanbu Rudé armády a vraždící zrůdu, která má na rukou krev tisíců nevinných civilistů, není v Řeporyjích - osvobozených 6. 5. 1945 vlasovci - vítán, stejně jako prezident RF Vladimir Putin.«

Občané nechť se vyjádří

Záměr vybudovat pomník bude projednávat Zastupitelstvo Řeporyjí v polovině prosince. Výzva, aby se lidé žijící v Řeporyjích zapojili do debaty o výstavbě pomníku, by měla být zveřejněna v novém čísle radničního časopisu. Podle starosty lidé na místní zastupitelstvo příliš nechodí, ale tentokrát by chtěl, aby k záměru řekli svůj názor. Zastupitelé jsou podle Novotného jednotní a stavbu pomníku podporují koaliční partneři i opozice, uvedl dále. V řeporyjském zastupitelstvu zasedá 11 zastupitelů, kteří reprezentují ODS, SNK Řeporyje, Koalice SZ – Zelení a Piráti, KDU-ČSL a ANO.

»Vlasovci do Řeporyjí dorazili už 6. května 1945,« řekl Novotný. »Řeporyje zvažují, že formou pamětní desky připomenou večer 6. 5. 1945, kdy se zde ubytovali generálové Vlasov a Buňačenko a při poradě rozhodli o útoku na vnitřní Prahu, což naprosto zásadně ovlivnilo průběh pražského povstání, jak řekl pan Žáček (historik a poslanec Pavel Žáček, ODS). O osudu Prahy se fakticky rozhodlo v Řeporyjích,« napsala městská část v lednu na sociální síti.

»Přes jednoznačné kontroverze spojené s předchozím působením vlasovců nevidíme v Řeporyjích důvod neuctít památku stovek vlasovců padlých při osvobozování Prahy zejména v situaci, kdy jsou kolem obce od konce války stále neoznačené hroby padlých. Je naším svatým právem v příštím roce, u příležitosti 75. výročí osvobození, uctít památku padlých vojáků ROA pomníkem a napravit tak dluh, který cítíme nejen za Řeporyje, ale za Prahu jako takovou,« uvádějí facebookové stránky městské části.

Reakce na FB jsou různé. Pisatel Pavel Littmann nápad Novotného odsuzuje: »Tak až ten pomník bude uctívač nacistů odhalovat, doufám, že pozve zástupce Varšavy, kde se vlasovci brutálně podíleli společně s nacisty na potlačení Varšavského povstání. Jistě to ocení.«

(mh)