Pravici už došly témata

Policejní Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) zahájil trestní stíhání někdejšího generálního tajemníka Komunistické strany Československa Miloše Jakeše (97), bývalého předsedy vlády Lubomíra Štrougala (95) a někdejšího federálního ministra vnitra Vratislava Vajnara (89).

Podle policistů zneužili pravomoci úřední osoby, když nezabránili střelbě na československých hranicích v 70. a 80. letech. Stíhání se opírá o nově nalezené archiválie. Všichni tři muži jsou stíháni na svobodě, v případě prokázání viny jim hrozí od dvou do deseti let vězení.

Kriminalisté tvrdí, že kvůli nečinnosti tří funkcionářů bylo od března 1976 do konce roku 1989 zastřeleno či zabito psy devět lidí, kteří se snažili překročit československé hranice, a nejméně dalších sedm lidí bylo zraněno. K roku 1976 vztahuje policie počátek trestné činnosti proto, že tehdy vstoupil v platnost Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, jenž každému člověku zaručoval právo svobodně opustit kteroukoliv zemi včetně vlasti.

Miloš Jakeš. FOTO - wikipedia commons

Obvinění je podle žalobců výsledkem prověřování trestního oznámení, které před dvěma lety podala Platforma evropské paměti a svědomí. Organizace se zabývá objasňováním zločinů bývalých režimů. Čeští žalobci vytvořili s německými prokurátory společný vyšetřovací tým a inspirovali se jejich případy z přelomu tisíciletí. Bavorské úřady vyšetřují někdejší členy Ústředního výboru KSČ a příslušníky komunistické Pohraniční stráže kvůli údajným vraždám čtyř občanů Německé demokratické republiky, kteří byli v letech 1967 až 1986 na útěku do tehdejšího západního Německa a Rakouska.

Stíhání tří někdejších funkcionářů považuje předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip za »náhradní téma, když pravicové opozici chybí něco jiného, čím by oslovila«. Filip novinářům řekl, že u Jakeše a Štrougala jde už o několikátý pokus o stíhání. »Jedno bylo zastaveno, druhé soud odmítl,« uvedl. Je podle něj na členech někdejší vlády Československé socialistické republiky, aby se s tím vypořádali. Oba mají své advokáty, poznamenal. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček kritizoval to, že stíhání přichází až 30 let po revoluci. »Třicet let bylo ticho, teď při velkém výročí náhlé probuzení. Už to jasně naznačuje, že nejde o věc spravedlnosti, ale o politické gesto,« napsal na Twitteru.

(cik)