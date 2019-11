Neutíkejme od současných problémů

Lidský život i naše země mají svou historii. Každá doba, stejně jako ta dnešní, měla svá pravidla prosazovaná zákony. Rozhodně netvrdím, že se vším, co se dělo, lze souhlasit. Jedno však vím jistě - nic nejde vrátit, můžeme jen litovat.

Život však jde dál a věcí k řešení je spousta. Rodiny s dětmi čekají, jak to dopadne konečně s rodičovskou, Sokolovská uhelná chystá útlum těžby – to postihne až tisíc lidí, kteří budou hledat uplatnění. Jsou i další podniky, které snižují počet zaměstnanců. Učitelé se stávají terčem agrese žáků. Tento stupňující se problém je třeba řešit velmi důsledně a urychleně. Nechceme přece, aby se kantoři báli a ze škol odcházeli. Je také alarmující průzkum sociologů, že v bytové nouzi u nás žije přibližně dvacet tisíc dětí. V některých místech je to doutnající problém. Jde tu o dlouhodobě málo řešenou otázku. Sociální podmínky rodin s dětmi si zaslouží velkou pozornost. Nechceme, aby děti byly odsouzeny k životu ve špatných podmínkách, zvláště v případech, že rodiče tuto situaci nezavinili. KSČM v poslední době prosadila mnoho pozitivních kroků ve prospěch občanů. Je však třeba neusnout na vavřínech a v intenzivní práci důsledně pokračovat. Jen tak dojde ke zlepšení situace, kterou svou nekompetentností způsobily pravicové vlády. K tomuto období patří i privatizace a prodeje majetků, které dosud nebyly řádně prošetřeny.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM