Trezorové filmy včera a dnes

V těchto dnech jsme Českou televizí lákáni na »slavné trezorové filmy«, na »jedinečnou přehlídku«. Pochopíte, jak »zlý to byl režim«, který právě tyto filmy zavřel do tresorů. Přitom byly tím nejlepším, co kdy bylo pro filmové plátno natočeno! Proč ale byly zavřeny do trezorů? Proto, že v nich byla »kritika onoho režimu«. Tak podle ČT má člověk myslet a ony filmy dát výš, než byli třeba »Pekaři« anebo Obchod na korze, Postřižiny, »Andělové« či Sequensovi Hříšní lidé. Takové Ucho, Spalovač mrtvol..., to byly lahůdky a tehdejší doba, tedy komunisté, je zavřeli do trezoru.

Trezor! Takový kovový kus nábytku, kam se zavírají tajné věci nebo peníze. Velký trezor! Moc veliký na filmy, které byly výjimečné, ale nehodící se však do »komunistického kolektivismu«. »Klíč k němu« byl také zavřen, tentokrát ve stole generálního ředitele Československého státního filmu. Ten zavřen nebyl nikde. A filmy? Žádný trezor je nespatřil. Jen se nepromítaly. Stály mezi jinými filmy a čekaly na své promítače. Je pravdou, že nebyly nabízeny. Tehdy totiž ještě existovala i v menších obcích kina a promítaly se filmy, které byly v nabídce a půjčovaly se u Ústřední půjčovny filmů. Za malý poplatek. Dnes poplatky za promítání »půjčeného« filmu těm, kteří si zprivatizovali Národní filmový archív, jsou nemalé. Míří do soukromých rukou. Ne státu.

Je ovšem pravdou, že některé filmy se nepůjčovaly, anebo o ně nebyl takový zájem, a tak se vlastně nepůjčovaly také. Jen poté, co byly natočeny, jsme je mohli vidět. Většinou nesklidily ani velký ohlas. Nestály za to, i když třeba hlavní herci byli diváky nejoblíbenější. Přitom scénáře odsouhlasila příslušná komise generálního ředitele filmu, v níž byli většinou také tvůrci. Peníze na jejich natočení, pokud scénář byl odsouhlasen, totiž nedávali sponzoři, nebo je režiséři či producenti, jak tomu bývá dnes, nezískali grantem, kvůli němuž si »mohli ušlapat nohy«, jak obíhali dárce, ale stát. Ten si je tehdy zaplatil a ten mohl s nimi také nakládat, zjednodušeně řečeno, podle svého.

Je třeba ovšem souhlasit s tím, že »černá listina« nebo »pouhé nedoporučení k následným využitím« nebylo nic moudrého. Je to však důkaz, že režisér poté, co komise generálního odsouhlasila, že dostane peníze na film podle jím navrženého námětu, měl svobodu natáčení a nikdo mu do ní »nekecal«.

Dnes tedy už »nejsou trezorové filmy«? Kin je málo, jde tedy o jejich »promítání« především prostřednictvím televizí. Těch je víc, než tomu bývalo před Listopadem. Jde tedy o výběr toho, co se bude vysílat, šéfů, podšéfů či majitelů těchto televizí. Jsou dnes některé dříve natočené filmy, tedy ze »socialistického období« také »trezorové«, tedy nepromítají se a zůstávají založeny někde hluboko v archívu? Je jich spousta. A nejde vždycky o politické agitky, jak si dnes zvykli říkat někteří kritici. Přitom často v nich hráli také významní herci či byly natočeny podle výborných knih. Namátkou třeba Horoucí srdce (o Boženě Němcové) s Jiřinou Švorcovou, Temno s Ladislavem Boháčem, Jiřinou Švorcovou, Eduardem Cupákem a třeba s Theodorem Pištěkem, …a pozdravuji vlaštovky s Magdou Vášáryovou, Vierou Strniskovou či Hanou Maciuchovou, Anna proletářka s Josefem Bekem a Marií Tomášovou, Májové hvězdy natočené podle scénáře Ludvíka Aškenázyho s Janou Dítětovou, Janou Brejchovou, Ladislavem Peškem, Vjačeslavem Tichonovem, Milošem Nedbalem, Zítra se bude tančit všude se Zdeňkem Buchvaldkem, Milošem Nesvadbou, Jiřím Valou či Kavárna na hlavní třídě natočená podle románu Gézy Včeličky s Karlem Högerem, Václavem Voskou, Sašou Rašilovem st., Jiřinou Šejbalovou a Felixem le Breux atd. atd. A nešlo o podřadné filmy. I dnešní kritici uznávají jejich vysokou úroveň. »Jen« jsou prý poplatné minulému režimu a jeho politickým záměrům. Pokud bychom »trezorové filmy« tohoto typu chtěli vidět na svých obrazovkách, několik večerů před Vánocemi by nestačilo. Možná však, že jednou na stanici JOJ Family, která je odvážnější než Česká televize, nebo na nějakém placeném kanálu, budeme moci některé z nich spatřit.

Jaroslav KOJZAR