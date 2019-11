Procházková: Jsi prase, a co si to dovoluješ!

Petra Procházková je bývalá redaktorka Lidových novin, válečná zpravodajka z Čečenska a dodavatelka zpráv o Ukrajině, v nichž hájí násilný a nezákonný převrat v Kyjevě - zvaný Majdan (2014) - jako oprávněný a legitimní akt takzvaných prodemokratických hodnot. Nacionalismus, který produkuje nebývalé násilí a občanskou válku, jí zřejmě až tolik nevadí, asi ho považuje za nositele demokratických hodnot, a perzekvování ruské menšiny na Ukrajině také asi vidět nechce. Tímto je ignoruje, nebo alespoň bagatelizuje.

Minulý týden osobně napadla redaktora Sputniku Vladimíra Frantu, kde ho inzultovala fackou a vyrazila mu z rukou telefon, kterým ji a jejího kolegu natáčel stejně tak, jako její kolega natáčel redaktora Sputniku. Podle očitých svědků i z videozáznamu s tím začal kolega Procházkové. Najednou přišla sama Procházková a doprovázela to slovy: »To je takový prase novinářský, že to jsem teda fakt ještě neviděla, jako takový lži, který vy vypouštíte, co si to vůbec dovolujete? Že se nestydíte!« Redaktor Sputniku na to prakticky nereagoval. Tak na něj zaútočila. S odstupem času si osobně myslím, že to bylo prostě v plánu.

Procházková se ale chovala přesně tak, jak se chová například vládnoucí garnitura v současném po-majdanovském Kyjevě. Je to ve smyslu, že my jediní máme pravdu, nám pravda patří, máme na ni patent, a jestli budete říkat něco jiného, jste lháři, vytváříte fake news a jste prasata. A co si to vůbec dovolujete, psát to, co se mi nelíbí? Říkám, že je to šovinismus jako vyšitý! Z toho asi vyplývá, jak také například napsal komentátor Štěpán Kotrba na sociální síti, že příště můžu přijít a klidně lísknout Petře Procházkové pro změnu já! Na Procházkové je jen vidět, jak nenávistně vzhlíží vůči jiným subjektům. Ať už je to samotná Rusko nebo jeho politika, nebo někdo, kdo píše jinak než ona.

Jen zapomněla, že není v Kyjevě. Tihle jako ona mají plnou »hubu« demokratických hodnot, ale platí to jen tehdy a do té míry, jak se to hodí jim samotným. Sami můžou psát o jiných, jak se jim zlíbí, včetně urážek a ve smyslu totální neodpovědnosti. Je přece demokracie! Nedej bože, aby jiní si psali, co chtějí. To jsou lháři a prasata! Tak, vážená, takhle demokracie jednoduše nefunguje.

Roman BLAŠKO