Ilustrační FOTO - Pixabay

Veřejné investice především do staveb

Veřejní investoři v České republice zadali letos do konce října 28 682 zakázek za 337,3 miliardy korun. Hodnota meziročně klesla o 17 procent, počet se o dvě procenta zvýšil.

Vyplývá to z údajů analytické společnosti CEEC Research. »Aktuálně na trhu vidíme, že celkového objemu zakázek ubývá jak v oblasti zadaných zakázek, tak v oblasti připravovaných zakázek. Dobrou zprávou je, že v oblasti stavebních zakázek objem zadaných stavebních prací spíše roste,« uvedl předseda představenstva Trigema Building Petr Bělina.

Na stavebnictví připadá dlouhodobě největší objem zadaných zakázek, letos do konce října to podle údajů společnosti IS byla více než polovina. Hodnota zadaných stavebních zakázek meziročně vzrostla o 8,6 % na 178,4 mld. Kč.

Hodnota nově vypsaných veřejných zakázek do konce října meziročně klesla o 29,4 % na 290,6 mld. Kč. Počet se snížil o 3,7 % na 7089. Podle ředitele CEEC Research Jiřího Vacka meziroční pokles ovlivnilo velké množství vypsaných zakázek přes miliardu korun v loňském květnu a červnu. Především to byl pilotní projekt PPP na dálnici D4 od ministerstva dopravy za téměř 25 mld. Kč. »Pokud bychom modelově posuzovali pouze zakázky s hodnotou pod miliardu korun, dostaneme meziroční růst hodnoty o 5,7 %,« doplnil Vacek.

Největší zakázku za deset miliard korun v říjnu vypsaly Lesy ČR na těžbu dřeva od roku 2020. Na druhém místě je letos zakázka za 6,8 mld. Kč, kterou vypsal v únoru Pardubický kraj na zajištění dopravní obslužnosti regionu.

Za celý loňský rok vzrostla hodnota zadaných veřejných zakázek meziročně o 44 % na 495,5 mld. Kč. Počet se zvýšil o 15,6 % na 31 428. Objem nově vypsaných zakázek vzrostl meziročně o třetinu na 453 mld. Kč.

(ici)