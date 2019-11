Si Ťin-pching. FOTO - Haló noviny

Putin a Si zahájí provoz Síly Sibiře

Ruský prezident Vladimir Putin a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching zahájí v pondělí 2. prosince prostřednictvím telemostu provoz plynovodu Síla Sibiře, kterým bude proudit ruský plyn do Číny.

Oznámil to mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Síla Sibiře je s náklady 55 miliard dolarů (1,3 bilionu korun) doposud nejdražším ruským plynovodem, napsala agentura DPA.

Ruský prezident Vladimir Putin. FOTO - Haló noviny

Provoz v prosinci zahájí část dlouhá 2157 kilometrů. Ve finále by měl plynovod podle DPA měřit zhruba 3000 kilometrů. Ruská plynárenská společnost Gazprom již v roce 2014 podepsala obří dohodu o dodávkách plynu do Číny plynovodem Síla Sibiře po dobu 30 let v hodnotě zhruba 400 miliard dolarů (9,25 bil. Kč).

Kapacita plynovodu Síla Sibiře by měla dosáhnout 38 miliard metrů krychlových plynu ročně. Nový plynovod má pomoci Rusku snížit závislost na evropském trhu, na který Gazprom v loňském roce dodal přes 200 miliard krychlových metrů plynu.

Gazprom disponuje největšími zásobami zemního plynu na světě a má monopol na vývoz této strategicky důležité suroviny z Ruska prostřednictvím plynovodů. Je klíčovým dodavatelem plynu pro řadu evropských zemí včetně České republiky.

(ici)