Ilustrační FOTO - Haló noviny

Minimální mzda stoupne

Minimální mzda by se od ledna měla zvýšit o 1250 korun na 14 600 korun. Dohodli se o tom zástupci vládních stran. Návrh nařízení bude ještě schvalovat vláda.

Minimální mzda se zvedala naposledy v lednu. Letos činí 13 350 korun. Odbory požadovaly růst o 1650 korun, zaměstnavatelé by přidali nejvýš 700 korun. Tripartita se nedohodla, rozhodnutí je tedy na kabinetu. »Nás nikdy nikdo neocení. Představy i odborů, i zaměstnavatelů byly jiné. Myslím, že je to dobrý kompromis,« řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něho by po navýšení měla minimální mzda odpovídat asi 40,5 procenta průměrného výdělku.

Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) by se nejnižší mzda měla dostat nad hranici příjmové chudoby, která odpovídá 60 procentům mediánu příjmu. V Česku vloni činila 11 963, letos je částka vyšší. Odbory dlouhodobě kritizují, že český minimální výdělek je pod tímto limitem. »Minimální mzda se (po navýšení) dostane nad hranicí příjmové chudoby. Není možné, aby se nevyplácelo pracovat. ČR nemůže zůstat ostrůvkem levné práce,« řekl Hamáček. Podle něj je dohodnutý kompromis adekvátní.

Ministerstvo práce připravilo původně tři varianty navýšení, a to o 1150, 1350 a 1650 korun. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) se klonila k prostřední verzi o 1350 korun, ale koaličního jednání se kvůli nemoci neúčastnila. Odbory i Maláčová poukazovaly na to, že v Polsku či na Slovensku bude vyšší minimální mzda než v ČR. Překročí tam 15.000 korun. Odboroví předáci argumentovali tím, že ekonomika v ČR je výkonnější než v sousedních státech a také čeští zaměstnanci si vyšší odměnu zaslouží. »Není dobrá zpráva, že čeští zaměstnanci budou mít méně než slovenští, i když těm to přejeme. Na druhou stranu zvýšení vítáme. Je to signál, že vláda ekonomice důvěřuje,« řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.

S minimální mzdou, za kterou pracuje podle dřívějších údajů asi 150 000 lidí, se zvedá i zaručená mzda. Ta představuje nejnižší výdělek podle odbornosti a náročnosti práce. Vyplácí se v osmi stupních. Od ledna by se měla zvednout z nynějších 13 350 až 26 700 korun na 14 600 až 29 200 korun.

(ng)