Zástupkyní ombudsmanky bude Šimůnková

Zástupkyní veřejné ochránkyně práv se stala Monika Šimůnková. Dříve působila jako zmocněnkyně vlády pro lidská práva. Do nové funkce ji zvolila Sněmovna. Vyhověla návrhu Senátu a také prezidenta Miloše Zemana.

Monika Šimůnková. FOTO - Wikimedia commons

Poslanci v tajných volbách dali Šimůnkové přednost před další Zemanovou adeptkou, právničkou Lenkou Marečkovou. Sněmovna místo obsadila po dvou neúspěšných pokusech letos na jaře a v létě. Do první i druhé volby zástupce ombudsmanky Zeman nominoval právníka, někdejšího poslance ČSSD Stanislava Křečka, jemuž skončilo funkční období zástupce veřejné ochránkyně práv letos v dubnu, a dalšího exposlance ČSSD a právníka Zdeňka Koudelku. Senát vyslal do první volby právničku Markétu Seluckou a bývalou ústavní soudkyni a senátorku Elišku Wagnerovou. Do druhé volby nominovala horní komora opět Seluckou a svého bývalého místopředsedu za Starosty Jiřího Šestáka.

Křeček podle dřívějších informací mluvčí ombudsmanky ve funkci zůstává, dokud nesloží slib jeho nástupkyně.

(ku, jad)