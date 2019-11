LM: Slavia doma prohrála i potřetí

Fotbalisté Slavie prohráli v předposledním pátém kole Ligy mistrů s Interem Milán 1:3 a v tabulce už nemohou skončit lépe než poslední. Před závěrečným duelem skupiny F Pražané přišli o naději na postup i na třetí místo, které znamená účast v jarní fázi Evropské ligy.

Hosty poslal v Edenu v 19. minutě do vedení Lautaro Martínez, v 37. minutě srovnal z penalty Tomáš Souček poté, co rozhodčí odvolal předchozí gól hostů. Devět minut před koncem rozhodl Romelu Lukaku a pojistku přidal v 88. minutě Martínez.

Slavia prohrála i třetí domácí zápas skupiny a po pěti duelech má na kontě dva body za dvě venkovní remízy. Inter se posunul na druhé místo před Dortmund, na jehož hřišti český šampion za dva týdny uzavře své vystoupení ve skupině. Červenobílí, kteří hrají v této sezoně základní část pohárů jako jediný český klub, při své druhé účasti ve skupině Ligy mistrů nevylepší výsledek z premiéry v roce 2007, kdy skončili třetí.

V sestavě červenobílých nakonec nechyběly dvě hlavní opory, brankář Kolář a středopolař Souček, kteří měli v minulých dnech zdravotní problémy. Do pořádku se dal i Masopust.

Slavia začala před zraky českého prezidenta Miloše Zemana ve vyprodaném hledišti aktivně a v páté minutě hlavičkoval těsně vedle Hušbauer. V 10. minutě poprvé zahrozili hosté a Martínez z první jen těsně minul. O devět minut později už se argentinský útočník dočkal. Lukaku ustál několik soubojů, protáhl se do vápna a Martínez zblízka překonal Koláře.

Odpovědět mohl Frydrych, ale hlavičku v pádu poslal mimo. Vyrovnat domácí dokázali až v 37. minutě a pomohl jim k tomu kontroverzní moment. Po Frydrychově chybě nejprve Lukaku využil Martínezovu přihrávku a doklepl míč do prázdné branky, hosté se ale ze zvýšení radovali jen chvíli.

Polský sudí Marciniak se po zásahu videorozhodčího vrátil k předchozímu souboji na opačné straně a za zákrok na Olayinku nařídil penaltu, což se stalo v Lize mistrů poprvé. Stejnou situaci si slávisté jako první vyzkoušeli i v minulé sezoně české ligy na hřišti Bohemians 1905. Souček ani tentokrát nezaváhal a pokutový kop proměnil.

V druhé půli Inter výrazně přidal. Domácí zahrozili až v 62. minutě, kdy Masopustovu tečovanou střelu vytáhl na roh Handanovič. Poté měli slávisté dvakrát velké štěstí. Nejprve Lukaku hlavou trefil břevno a za chvíli orazítkoval horní tyč střelou ze střední vzdálenosti i Brozovič.

V 73. minutě měli obrovskou šanci domácí. Po chybě obrany postupoval sám na bránu Masopust, ale nedůraznou střelou jen trefil Handanoviče. "Chtěl jsem to dávat doleva po zemi. Bohužel jsem to akorát netrefil ideálně a dal jsem mu to do nohou. Je to velká škoda. Místo toho, abychom ve druhé půli vedli 2:1, dostali jsme pak gól," litoval Masopust.

Na opačné straně o kousek minul i Martínez. V 81. minutě už Inter udeřil. Frydrych při snaze zachytit nákop podklouzl, Lukaku se dostal do úniku, udělal kličku Kolářovi a poslal hosty do vedení.

Srovnat mohl Souček, ale minul. Místo toho přidali pojistku Milánští. Lukaku vybojoval v 88. minutě míč, nahrál Martínezovi a ten z voleje překonal Koláře. Čtvrtý gól Interu v závěru neplatil kvůli ofsajdu.

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): »Dnes jsme celkově udělali hodně chyb, soupeř je potrestal. Většinou si ty chyby i takový soupeř vynutí kvalitou. Inter hrál skvěle, technicky byl na tom líp než my. Oba útočníci Interu hráli skvěle, byli rozhodujícím jazýčkem na vahách. Od nás to byl asi nejslabší výkon ve skupině, i když kluci do toho dali všechno. Ztráceli jsme strašně míčů, zápas se vyvíjel jinak, než jsme chtěli. Měli jsme hodně nepřesností, stal se z toho zápas nahoru dolů, který Interu vyhovoval víc než nám. V brejcích měl víc kvality, dokázal je dohrát. Jsme smutní, že jsme doma neuhráli ani bod. Pokud ho dokážeme uhrát na Nou Campu a San Siru, měli jsme ho uhrát i tady. Je to všechno pěkné, skupina Ligy mistrů, ale lidi třikrát odcházejí domů s tím, že jsme prohráli. Z toho jsme zdrceni.«

Antonio Conte (trenér Interu): »Musíme být spokojeni. Neměli jsme na výběr, museli jsme vyhrát. Byly tam některé situace, kdy jsme si mysleli, že je to dnes začarované. Dali jsme gól, byl zrušený, vzápětí jsme dostali gól z penalty. Což byla samozřejmě situace, která nás mohla znervóznit a dostat do napětí. Nervozita není pro fotbalisty nikdy dobrá. Snažili jsme se zareagovat nejlíp, jak to šlo. Zápas dopadl dobře. V druhém poločase tam byla břevna, ale já byl celou dobu klidný a věřil jsem, že vyhrajeme. Kluci to nevzdali do poslední chvíle a nakonec to přineslo ovoce. Je to pro nás velké zadostiučinění. Nesmíme zapomenout, že tu trpěly Dortmund i Barcelona. Není vůbec snadné tu vyhrát.«

Tomáš Souček (záložník Slavie): »Můžeme naše vystoupení v Lize mistrů hodnotit ve dvou směrech. Co se týče fotbalovosti a výkonů, tak jsme si všichni udělali dobré jméno. Co se týče bodů, máme jen dva, což je hodně málo. Chtěli jsme dnes vyhrát. První poločas byl z naší strany dobrý, bylo to 1:1. Druhý poločas už to bylo z naší strany horší, zlobí nás produktivita.«

Lukáš Masopust (záložník Slavie): »Při té mé šanci jsem to chtěl dávat doleva po zemi. Bohužel jsem to akorát netrefil ideálně a dal jsem mu to do nohou. Je to velká škoda. Místo toho, abychom ve druhé půli vedli 2:1, dostali jsme pak gól. Museli jsme to otevřít, hrát na větší riziko, to přesně Inter chtěl. Prohráli jsme 1:3, měli jsme být efektivnější. I když už nám v Dortmundu nepůjde o postup, je furt prestižní vyhrát.«

Slavia Praha - Inter Milán 1:3 (1:1)

Branky: 37. Souček z pen. - 19. a 88. Martínez, 81. Lukaku. Rozhodčí: Marciniak - Sokolnicki, Listkiewicz - Gil (video, všichni Pol.). ŽK: Kúdela - Vecino, Martínez, Conte (trenér). Diváci: 19 370 (vyprodáno).

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Frydrych (83. Takács), Bořil - Souček, Hušbauer (70. Zelený) - Masopust, Stanciu (58. Traoré), Ševčík - Olayinka. Trenér: Trpišovský.

Inter: Handanovič - Godín, De Vrij, Škriniar - Candreva, Vecino (80. Esposito), Valero (77. Gagliardini), Brozovič, Biraghi (76. Lazaro) - Lukaku, Martínez. Trenér: Conte.

(čtk)