Černý pátek

Black Friday neboli Černý pátek se již definitivně vryl do naší paměti. Málokdo z nás si pod tímto označením představí události z roku 1869, kdy 24. září po pádu tržní ceny zlata začala v USA hospodářská krize. Nebo rok 1929, kdy 24. října došlo na newyorské burze k největšímu krachu v dějinách. Černým pátkem vnímáme marketingovou akci po vzoru USA (jak také jinak, Black Friday je prostě jejich), spojenou s výprodejem a velkými slevami obchodníků. O tom, jak velké skutečně jsou a jak velké jsou spíše naše vidiny slev, se ještě pobavíme.

Černý pátek je na programu vždy po Dnu díkůvzdání, což je tradiční severoamerický svátek, který patří do období dožínek. Historicky se jedná o náboženský svátek, v němž lidé vzdávají díky Bohu. Slaví se vždy čtvrtý čtvrtek v listopadu, tedy se jeho datum mění. V roce 2019 tedy bude Černý pátek 29. listopadu.

Je považován za počátek předvánoční nákupní horečky. Obchodní řetězce zahajují období slev a výprodejů. Svátek konzumerismu je za velkou louží velmi oblíben. Nakupující jsou ochotni stát hodiny v dlouhých frontách a v okamžiku otevření se horečně prát o omezený počet zlevněného zboží. Dochází tak k roztržkám, násilí a ke zraněním a obchody často pod náporem zákazníků utrpí nějaké ty škody na majetku. Ale počítají se přece jen tržby, a ty jsou značné. A když to funguje někde, musí to fungovat všude. Co na tom, že pro jiné země je Den díkůvzdání naprosto cizím, tak jako se prát v obchodě. Vnutit se dá všechno, když je lid tomu přístupný…

Některé obchody těsně před vlnou slev uměle navyšují původní ceny, aby konečná sleva působila výhodně. Takže není sleva jako sleva. Abychom se ujistili, že nakupujeme opravdu se slevou, můžeme na internetu použít tzv. Hlídač Shopů, který nám zobrazí původní cenu produktu a její vývoj v čase, takže díky němu snadno poznáme, jestli nakupujeme se slevou, nebo ne. Nebo jiný příklad. Za velmi výhodné ceny dnes můžete zakoupit televize, které budou za pár dní vysílat již jen zrnění. Lze je totiž naladit jen na starší normu DVB-T. Přikoupení set top boxu na DVB-T2 do ceny samozřejmě započítáno nebylo, čímž se okamžitě cena mění z výhodné na velmi nevýhodnou. Šmejdi totiž nikdy nespí.

Jediné štěstí je to, že černý pátek nemůže být nikdy třináctého. Tak snad jen pozor na černou kočku přes cestu a pak už jen vzít rozum do hrsti a nepodlehnout davovému šílenství.

Leo LUZAR, poslanec (KSČM)