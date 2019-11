Penzion Sen

Tak nám zase sdělují z obrazovky, konkrétně náměstek ředitele vězeňské služby, že máme plné věznice, že jsou nad svou kapacitou. Je prý nedostatek vychovatelů vězňů i psychologů. Místo deseti vězňů na jednoho vychovatele je jich 30, a to se jistě odráží na recidivě. Věznice jsou prý i hodně staré, ale pozitivní je, že se stále modernizují pro současné potřeby vězňů i vězeňské služby. Jistě pozitivní zpráva, kterou občané ocení. Negativem ovšem je, že i ve věznicích dochází k trestné činnosti vězňů, dokonce dozorců a civilních zaměstnanců. Co taky může v takovém prostředí vzniknout pozitivního, že?

Rádio nám pro změnu sděluje, že je velká recidiva vězňů. Zcela jistě k tomu přispívají výše uvedené důvody, ale významná je prý i ta skutečnost, že se drobné trestné činy kumulují a ve vězení končí stále více odsouzených za drobné krádeže. Znějí názory, že jsou až příliš přísné ve srovnání s tresty za závažnou kriminalitu.

Všechny informace tohoto typu poněkud připomínají situaci kolem amnestie Václava Klause, kdy se tvrdilo, že byla potřebná, poněvadž se musely ze stejných důvodů uvolnit věznice a odlehčit vězeňské službě.

Způsob, jak odlehčit věznicím, není jen možná amnestie, ale způsob, který byl aplikován v případě odsouzeného Marka Dalíka, který byl za pokus podvodu při nákupu vozidel Pandur odsouzen na pět let. Nechci rozebírat, zda to byl podvod či neprokázaná korupce ani to, kdo jej jednáním pověřil a zda trest je přiměřený. Zaujalo mě, že si odpykal jen dva a půl roku za mřížemi a před pár dny byl propuštěn na podmínku z věznice ve Znojmě. Rozhodně zajímavější je, že dlouhodobě vykonával práci v penzionu ve Znojmě, kde měl pracovat 8,5 hodiny denně. Nemůžeme jistě změřit, kolik ustlal postelí, opravil záchodů a kolik rekonstrukcí koupelen a fasád provedl. Můžeme si však představit, že v posteli v penzionu se dá jistě lépe spát než na té vězeňské. Je tam lepší jídlo a jistě se tam může objevit i Dalíkova přítelkyně. To je jen fantazie a jistě to není možné, vždyť byl jednou týdně kontrolován.

Rozhodně to není špatný nápad, jak uvolnit věznice, jak ušetřit peníze a nervy zaměstnanců vězeňské služby. Prostě samá pozitiva. Jen se nabízí, že takové luxusní zaměstnání při výkonu trestu je jen pro prominenty. Ti, co ukradnou několik drobností a nemají to správné zázemí, zařezávají celou dobu ve věznici. Pak mě napadá, zda má cenu pachatele trestných činů vůbec stíhat. Kdyby je stát nestíhal, tak by se přece ušetřilo nejvíc. Jistěže to má cenu, co by pak dělali advokáti a soudci. Takhle máme aspoň iluzi spravedlnosti a výkonu práva, které chrání řádné občany. Ta iluze je však nějak poslední dobou zeslabována takovými informacemi, jaké přišly o Dalíkovi.

Pak zde máme excesy soudců. Stačí se podívat na soudce Elischera, který se nechal korumpovat přímo na Vrchním soudě v Praze. Pardon, ještě nebyl pravomocně odsouzen. Můžeme se tedy ještě těšit na průchod spravedlnosti.

Josef ŠVARCBEK, člen ÚV KSČM