»Smrt komunismu!«

Tak nám napsal starosta Řeporyjí Pavel Novotný (ODS). Reagoval tím na náš redakční článek ze středy, kde píšeme o jeho »bohulibém« a »vlasteneckém« záměru vybudovat pomník vlasovcům – tedy kolaborantům vyzbrojeným nacisty. Předně nás upozornil na nepřesnost, že v Řeporyjích nežije 3800 lidí, ale 5000. Děkuji, pane Novotný, za vysvětlení. Škoda jen, že na oficiálních stránkách máte uvedeno jen »více než 4000 lidí«. Ale koho by zajímaly takové malichernosti, že?

Zajímavější je totiž »rozloučení« pana Novotného, který je stejným »demokratem« jako ODS, mající slovo »demokracie« pouze v názvu, ale řídící se jím asi jako Novotný etiketou slušného chování.

Tak tedy k věci. Svůj mail tento bývalý bulvární redaktor a moderátor končí v duchu svých dřívějších agresivních výroků na hranici fašismu a takřka za hranicí zákona. »Smrt komunismu! Bez pozdravu, Pavel Novotný, starosta MČ Praha Řeporyje.«

Což o to, někoho tak zoufalého, jak zoufalá je celá jeho bulvární i nebulvární kariéra, bych si jinak nevzal do úst, protože se nehodlám snižovat na jeho úroveň (která je menší než nízká). Ostatně, o něm leccos svědčí dosud poslední výrok o »vraždící zrůdě Koněvovi«. Ale alespoň elementární slušnost, jak se na korespondenci sluší, by mít mohl. Ze slov o smrti mě doslova mrazí.

Nejde však jen o Novotného. Ale o rozmach fašizujících tendencí napříč společností. Příkladem by mohl být starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09), o jehož »slušné« odpovědi na interpelaci bývalého zastupitele KSČM jsme psali na této stránce včera. A s příklady by se i nadále mohlo hýřit.

Zdá se mi, že v poslední době pravice zvolila taktiku, že »jen my můžeme mít ten správný názor«. Ostatní na něj nemají právo. Pokud se vysloví, jsou uráženi, vysmíváni či je jim dokonce přána smrt. Kam jsme se to dopracovali? To je skutečná demokracie?

Nepíši tento text jako odpověď panu Novotnému. I tak ale skončím v narážce na jeho »rozloučení« prakticky podobně jako on ve svém mailu. Podobnost bude ale jen čistě náhodná. Tak tedy: »Život názorové pluralitě! S pozdravem, Petr Kojzar, generální ředitel Futura, a. s.«

Petr KOJZAR