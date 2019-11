Čuryna

Tak a máme to zase tady. Plné obchodní domy, ucpané pražské ulice, pocuchané nervy a omlácené achilovky či kotníky od nákupních vozíků. Ženy v transu vyjíždějící z bočních uliček nákupáků nerespektující jakákoli pravidla a ženoucí se při Black Friday za domnělými slevami, co, jak všichni víme, slevami nejsou.

Stál jsem, tedy je tomu už rok nazpátek, ve frontě u kasy a jsa z rodiny, která je několik kolen ryze pražská, nemám rád, když mi někdo takzvaně leze do mé bubliny. Také to nikomu nedělám, nelepím se na nikoho v metru ani tramvaji, nechávám okolostojícím jejich bublinu a prostor, a doufám v to i u ostatních.

Ne všichni to ovšem chápou a ta paní za mnou to prostě nechápala také. Možná to bylo jejím zvláštním přízvukem nebo poněkud nekonfekční postavou. Byla prostě, velmi slušně řečeno, hodně malá, na svou váhu by musela mít výšku okolo tří metrů. Nejdříve mi několikrát zkontrolovala achilovky vozíkem, promiňte nebo pardon neřekla, ale neustále si povídala, pravděpodobně s kamarádkou o nějaké čuryně. Jak jsem pochopil, je to legrace. Myslel jsem, že tím to končí, ale to jsem se hrubě mýlil. Pravděpodobně měla málo místa pro vykládání vozíku na pás pokladny, takže masáž končetin a čuryna se stupňovaly. Vzal jsem proto z pásu nazpět prací prášek v pytli a dal jsem si ho na zem mezi achilovky a její neustále dorážející vozík. Myslel jsem, jak jsem na ni vyzrál, ale netušil jsem, že zná protihmat.

Obě korpulentní dámy se tak rozřehtaly nad další čurynou a plácajíce se po zádech decentně šťouchly do vozíku, který popojel dobře o metr vpřed, pytel mi podrazil nohy, a protože jsem vyšší postavy, skončil jsem jim oběma naznak v koši.

Tak, a máme vás naložené. Jako okurek do láku. Teď enem zaplatiť a jste náš. Jak dlouhou máte záruku? To je ale čuryna. No asi je vám jasné, že jsem se nezmohl vůbec na nic. Ale nakonec to byla čuryna.

Ještě informace pro ony dámy. Jsem už dávno po záruce, ale zase na druhou stranu je dobré vědět, že by ještě nějaká dáma byla ochotná za mě zaplatit.

Pavel JÁCHYM