Závislost na výrobě aut časovanou bombou

Závislost řady ekonomik ve střední a východní Evropě na automobilovém průmyslu by se mohla stát problémem, neboť toto odvětví zažívá celosvětově zpomalení a čelí velkým změnám v poptávce i v technologiích, napsal list The Wall Street Journal (WSJ).

List například upozorňuje, že Slovensko je světovou jedničkou z hlediska poměru počtu vyrobených automobilů k počtu obyvatel. Loni šlo o 200 aut na 1000 obyvatel. Ani v České republice to nebylo málo – zdejší automobilky, které jsou všechny v zahraničním vlastnictví, vyprodukovaly na 1000 obyvatel 127 vozů.

Podle odhadů Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) se počet aut vyráběných ve střední a východní Evropě během uplynulých dvou desetiletí více než zečtyřnásobil. »Naše země byly mimořádně úspěšné ve snaze přilákat výrobu automobilů. Tato expanze se možná chýlí ke konci,« citoval list Polku Beatu Javorcikovou, hlavní ekonomku EBRD.

V poslední době sílí obavy, zda je vysoká závislost tohoto regionu na automobilovém průmyslu udržitelná. Už od poloviny loňského roku je totiž jasné, že globální automobilový průmysl zažívá zpomalení, píše WSJ. Poukazuje na negativní vliv přísnějších testů emisí a na slábnoucí poptávku v důsledku zpomalování tempa růstu globální ekonomiky.

Podle listu se již objevují známky dopadu útlumu v automobilovém průmyslu na trh práce. Průzkum společností IHS Markit například ukázal, že český zpracovatelský sektor v říjnu registroval nejrychlejší pokles zaměstnanosti za téměř deset let. »Důraz firmy kladly na těžké podmínky v automobilovém průmyslu,« uvedla ekonomka IHS Markit Sian Jonesová.

Vyhlídky regionu by se podle listu mohly zhoršit, pokud by americký prezident Donald Trump zavedl zvažovaná cla na dovoz aut a automobilových součástek do Spojených států. »Země s velkým automobilovým sektorem, zejména Německo, Maďarsko a Slovensko, by mohly zaznamenat značný dopad na své ekonomiky,« uvedli ekonomové ze společnosti Rabobank.

WSJ poukazuje rovněž na dlouhodobější hrozby pro automobilový průmysl, například na rostoucí popularitu sdílení či pronájmu aut u mladší generace nebo na sílící automatizaci výroby. »Jsou tu známky, že firmy se vydaly na cestu automatizace výroby,« uvedla ekonomka Lucia Mýtna Kureková ze slovenského Institutu pro dobře spravovanou společnost (SGI).

Podle ekonomů je tak možná načase, aby se země ve střední a východní Evropě začaly poohlížet po nových odvětvích. »Tyto země potřebují hledat nové zdroje růstu,« uvedla Javorciková.

České Sdružení automobilového průmyslu minulý týden oznámilo, že výroba osobních aut v ČR se v období od ledna do října meziročně snížila o 0,3 procenta na 1,192 milionu.

