Regulace reklamy na alkohol je potřebná

Česká republika patří k zemím s nejvyšší spotřebou alkoholu na obyvatele na světě. Ministerstvo zdravotnictví proto připravuje zákon, který by měl upravit pravidla pro regulaci reklamy na alkohol. Ta by podle šéfa resortu Adama Vojtěcha (za ANO) neměla zobrazovat živé bytosti, měla by být také časově omezena.

»Je důležité, aby reklama nevzbuzovala dojem, že alkohol má povzbuzující nebo uklidňující účinek a je prostředkem řešení osobních problémů. Reklama v současnosti vytváří dojem, že užívání alkoholických nápojů je běžnou součástí života a má pozitivní účinek. Tento typ reklamy má zásadní vliv na mladistvé, i kvůli tomu chceme reklamní sdělení regulovat,« uvedl ministr na odborné konferenci Alkohol a tabák v ČR 2019. Podle současného zákona o regulaci reklamy, který obsahuje paragraf o alkoholu, nesmí reklama nabádat k nestřídmému pití nebo záporně či ironicky hodnotit abstinenci. Zakázáno je také spojovat alkohol se společenským nebo sexuálním úspěchem, zdůrazňovat obsah alkoholu jako kladnou vlastnost nápoje nebo tvrdit, že alkohol v nápoji má léčebné, povzbuzující nebo uklidňující účinky nebo že je prostředkem řešení osobních problémů.

Omezit reklamu na alkohol považuje za potřebné také stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková. »Reklama je dnes všudypřítomná a alkohol je v ní prezentován jako něco, co je dennodenní součástí našeho života, dělá lidi spokojené, šťastné, kteří vlastně ani »nepijí, ale objevují…«. To působí zvlášť na děti a mladistvé. A v konzumaci alkoholu u dětí a mladistvých jsme, bohužel, opravdu nadprůměrní, což ukazují i výsledky celoevropské studie,« řekla našemu listu. Podle studie v roce 2015 užilo alkohol v posledních 30 dnech 68 procent dotázaných (evropský průměr je 48 procent), 42 procent z nich pije alkohol v nadměrných dávkách (oproti průměrným 35 procentům).

Opatření, které prezentuje ministr zdravotnictví, jsou ale podle Markové nedostatečná. Reklama na alkohol by se měla podle ní dostat do podobného režimu, jako reklama na tabákové výrobky. »Kromě toho je nutné se zaměřit i na skrytou reklamu ve filmové a televizní tvorbě, popřípadě na sociálních sítích. Problém ovšem vidím v tom, že případné příslušné novely zákonů nespadají do působnosti ministerstva zdravotnictví. Ke schválení vládě by je muselo předložit ministerstvo průmyslu a obchodu a ministerstvo kultury. Ty vnímají každé zpřísnění regulace reklamy negativně, jako dopad na podnikatelské prostředí,« uvedla Marková. Ministerstvo kultury chce podle ní striktně vycházet z úpravy dané směrnicí EU o audiovizuálních mediálních službách. Ta sice obecně reguluje reklamu na alkohol podobně jako české zákony, nestanoví ale absolutní zákaz vysílání reklamy na alkohol v určitých časech ani podrobněji nedefinuje požadavky na ztvárnění reklamních spotů, podotkla stínová ministryně. Proti snahám ministerstva zdravotnictví se jednoznačně vymezuje také ministerstvo zemědělství.

Kromě regulace i osvěta a prevence

»Je třeba si uvědomit, že regulace reklamy nemá vliv na spotřebu u dospělých, ale významně působí na děti a mladistvé, kdy některé způsoby vyobrazení lidí konzumujících alkohol vzbuzují pocit jisté společenské tolerance. Kromě regulace reklamy musí ale stát vyvinout i větší aktivitu v osvětě a prevenci. Za velmi problematické například považuji to, když výrobci alkoholických nápojů organizují kulturní a společenské akce zaměřené na děti nebo rodiny s dětmi,« míní Marková.

Rizikově pije podle odborníků alkohol více než 1,5 milionu Čechů, kolem 600 tisíc každý den. Společenské náklady převyšují 59 miliard korun ročně.

V roce 2018 zemřelo na alkoholické onemocnění jater 1 097 mužů a 422 žen. Od roku 1994 pravidelně stoupá počet úmrtí na tuto diagnózu i přes nesporný pokrok v léčbě. V roce 1994 zemřelo na toto onemocnění 489 mužů a 106 žen, v roce 2003 už to bylo 758 mužů a 235 žen. Náklady zdravotních pojišťoven na léčbu alkoholového onemocnění jater se odhadují minimálně na jednu miliardu korun ročně.

K omezení nadměrného pití alkoholu a popíjení mladistvých by podle odborníků na závislosti a zdravotní dopady alkoholismu nejúčinněji vedlo právě regulování reklamy a zvýšení daní na alkohol. Sněmovna začátkem listopadu schválila zvýšení daně na tvrdý alkohol, tabák a hazard. Na klasické víno je spotřební daň nulová, u piva se liší podle velikosti pivovaru, je ale nižší než u tvrdého alkoholu.

Výrobci s omezováním reklamy na alkohol nesouhlasí. Poukazují také na to, že výsledky studií o spotřebě alkoholu jsou rozporuplné.

