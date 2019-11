Ilustrační FOTO - Pixabay

EK odmítla, že by chtěla nařizovat venčení koček na vodítku

Majitelé koček v Evropské unii nebudou nuceni venčit své mazlíčky s vodítkem v zájmu ochrany ptáků a životního prostředí. Ujistila je o tom nyní Evropská komise poté, co dva právníci z nizozemské Tilburgské univerzity zmínili takové opatření v článku v odborné publikaci. Volně se pohybující kočky mají podle nich negativní dopad na biodiverzitu.

Unijní exekutiva raději "kategoricky" odmítla, že by kočky mohly čelit zákazu venčení bez vodítka, napsala dnes agentura AP. "Komise je velkým obráncem svobody pohybu a týká se to i koček," uvedl mluvčí EK pro otázky životního prostředí Enrico Brivio.

Podle právníků Arieho Trouwborsta a Hana Somsena ale kočičí toulky bez dozoru majitelů zřejmě porušují unijní směrnice o ptácích a stanovištích. V článku v odborném časopise Journal of Environmental Law napsali, že čtyřnozí mazlíčci různými způsoby ovlivňují biodiverzitu a jen v Nizozemsku zabijí každý rok 140 milionů zvířat.

"Podle nám dostupných informací není rušení a zabíjení ptáků a dalších divoce žijících druhů ze strany koček mezi hlavními hrozbami pro biodiverzitu," reagoval Brivio.

Trouwborst a Somsen mají za to, že majitelé koček by na základě unijních zákonů mohli být donuceni, aby svá zvířata drželi pod střechou a vypouštěli je ven jedině na vodítku. Nizozemská vláda by prý mohla být úspěšně žalována za to, že proti volnému pohybu koček nezakročila.

Vláda v reakci sdělila britskému deníku The Daily Telegraph, že žádné kroky v tomto směru neplánuje. "Aktuálně tvrdě pracujeme na opatřeních k propagaci obnovy a ochrany přírody v Nizozemsku. Zavírání koček v domácnosti mezi nimi není," uvedl vládní mluvčí.

(čtk)