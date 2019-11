Ilustrační FOTO - Haló noviny

V rozpočtovém maratónu padly požadavky na přesun 177 miliard

Poslanci ve středečním druhém čtení státního rozpočtu na příští rok navrhli přesuny v celkovém objemu asi 177 miliard korun. Je to zhruba 11 procent celkových výdajů rozpočtu. Loni při této příležitosti předložili na devět desítek pozměňovacích návrhů v celkovém objemu přes 130 miliard korun.

Ve středu se nakonec do devíti hodin večer sešlo přes 150 návrhů, některé se však překrývají nebo jsou předloženy ve více variantách. K některým vloženým do elektronického systému se ovšem mnozí poslanci nakonec nepřihlásili.

Rozprava trvala přes šest hodin. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v úvodu řekla, že své stanovisko k pozměňovacím návrhům sdělí při hlasování ve třetím čtení. To by mělo přijít na řadu 4. prosince. Celkové výdaje rozpočtu navrhuje ministerstvo financí na 1,618 bilionu korun a příjmy 1,578 bilionu korun. Schodek má být 40 miliard korun.

Rozpočtový výbor minulý týden podpořil přesuny za 1,3 miliardy korun, prošly jen s ministerstvem prokonzultované pozměňovací návrhy KSČM. Doporučil přidat menším obcím 600 milionů na investice do škol a bytů (Miloslava Vostrá) a také přesunout stejnou částku na sociální služby (Hana Aulická Jírovcová).

Poslanci chtějí svými individuálními návrhy přidávat peníze hlavně na platy učitelů, na školství, opravy silnic, sociální služby nebo třeba pozemkové úpravy. Na své návrhy chtějí brát peníze třeba z plánovaných výdajů na státní dluh, ze slev na jízdné nebo z peněz na podporu agropotravinářského komplexu. Někteří chtějí vzít peníze z rozpočtové rezervy. Schillerová upozornila, že podle zákona musí být rezerva schválena nejméně ve výši 0,3 procenta výdajů. Pokud by ji některý návrh snižoval pod tuto hranici, byl by nehlasovatelný.

Sociální demokraté Václav Votava a Kateřina Valachová chtějí přidat tři miliardy korun na platy učitelů. Peníze chtějí vzít z peněz na obsluhu státního dluhu. Votava argumentoval tím, že tato kapitola každoročně končí s nedočerpanými výdaji v objemu několika miliard korun. Starostové chtějí na platy učitelů přidat téměř 5,5 miliardy, stejnou částku jim chce dát Martin Baxa (ODS). Navyšovat peníze na platy učitelů si přejí i další strany.

Opozici vadí slevy na jízdném i moc peněz na kosmické aktivity

Občanští demokraté předložili avizované návrhy, které v souhrnu ubírají z plánovaných výdajů 46 miliard korun. Chtějí tím podle svých slov vládě ukázat, že je možné sestavit vyrovnaný rozpočet. Hodlají například zrušit peníze na slevy na jízdném, což by podle nich ušetřilo 5,5 miliardy korun, nebo odebrat peníze pro agropotravinářský komplex v objemu 4,85 miliardy korun. Půl miliardy chtějí vzít z peněz na kosmické aktivity.

Piráti chtějí odebrat Kanceláři prezidenta republiky 2,2 milionu z peněz na právní a obdobné služby. »My máme pochybnosti o tom, že ty služby vůbec dávají smysl, často si je prezident způsobil sám svými neuváženými výroky tyto náklady,« řekl Pirát Mikuláš Ferjenčík.

Jiří Kobza (SPD) chce vzít celou částku na tzv. transformační spolupráci, tedy 70 milionů korun, a nasměrovat je na obnovu Sýrie. Zdůvodnil to tím, že peníze na zahraniční pomoc by měly směřovat přednostně do států a regionů bezprostředně ohrožených a postižených válečnými událostmi. Tím je podle něj především Sýrie.

Devět návrhů představil Dominik Feri (TOP 09). Chce dát například tři miliardy ze slev na jízdném ve prospěch regionálního školství. Z podpory agropotravinářského komplexu chce odebrat dvě miliardy a přidat je na opatření v krajině určená na zadržování vody.

V říjnu Sněmovna v prvním čtení schválila základní parametry rozpočtu, tedy příjmy, výdaje, schodek a způsob jeho vypořádání. Schodek má být stejně jako letos 40 miliard korun. Pokud komora rozpočet schválí, dostane ho rovnou k podpisu prezident. Senát se schvalováním rozpočtu nezabývá.

Otázky pro Miloslavu Vostrou (KSČM), předsedkyni rozpočtového výboru Sněmovny

Všechny návrhy KSČM by mohla Sněmovna schválit

Jak byste charakterizovala pozměňovací návrhy, které podali poslanci ve více než šestihodinovém maratónu druhého čtení?

Pozměňovací návrhy bychom mohli rozdělit do několika skupin. Je tam řada návrhů od různých předkladatelů, které se týkají oblasti školství. A to od navýšení platů učitelů až po jiné náklady v této oblasti. Druhá skupina pozměňovacích návrhů také od různých předkladatelů se týká kulturních památek. Třetí nejrozšířenější skupinou je navyšování prostředků na sociální služby. Tato tři témata se většinově promítají v poslaneckých změnách z řad opozice. Z navýšení platů učitelů se stalo velké politikum. Podle mě to učitelé ani takto zpolitizovat nechtěli.

Jiné návrhy jsou v onom komplexu jen sporadicky, v naprosté menšině.

A které požadavky z toho obrovského množství mají šanci ve třetím čtení příští týden projít?

Tady bude platit to, co už zaznělo i mediálně, tzn., že to budou pozměňovací návrhy, které nejdou proti struktuře státního rozpočtu. Pak ty, které zazněly od představitelů, jejichž strany podpoří státní rozpočet, což má svoji logiku. A mohou v hlasování projít i takové návrhy, na které bude možné dané prostředky skutečně použít, aniž to ohrozí jiné kapitoly. Uvidíme, kolik takových skutečně je, k řadě pozměňovacích návrhů, které se už objevily v elektronickém systému Sněmovny, se poslanci nakonec nepřihlásili. Musíme to zkontrolovat.

Podle mě určitě v konečném hlasování získají podporu věci, týkající se sociálních služeb. KSČM už v rozpočtovém výboru prošel návrh kolegyně Hany Aulické Jírovcové na navýšení prostředků o 600 milionů korun, navíc já jsem nyní přišla ještě s navýšením o 160 milionů. Pavel Kováčik požaduje přesun 300 mil. Kč na nákup vlastnických práv ke kanalizacím a vodovodům. Miroslav Grebeníček chce přidat 50 mil. Kč na činnost Ústavu výzkumu globální změny AV ČR. Já také navrhuji převod 15 mil. Kč na digitalizaci fotoarchivu ČTK. Zdeněk Ondráček žádá přesun 120 milionů korun v rámci ministerstva vnitra ve prospěch výcviku a ochrany policistů. Všechny pozměňovací návrhy předložené poslanci KSČM, jsou prokonzultované s vládou, takže předpokládám, že by měly projít.

Ještě jednáme o dvou malých návrzích, které navrhnu našemu klubu podpořit, a to Romana Onderky z ČSSD na přesun 60 mil. Kč na ochranu práv dítěte. Dále jde o návrh Marka Nováka z ANO na přesun v kapitole ministerstva vnitra 20,36 mil. Kč na programy prevence kriminality. Když to shrnu, tipuji, že budou schváleny přesuny v rámci druhého čtení, které se budou pohybovat kolem 600–700 milionů. A když to přičtu k pozměňovacím návrhům rozpočtového výboru, který schválil přesuny ve výši 1,3 miliardy korun, tak podle mě půjde celkem o přesuny do dvou miliard korun, které s největší pravděpodobností by měly projít Sněmovnou.

Platí termín, že k závěrečnému hlasování ve třetím čtení se poslanci sejdou ve středu 4. prosince?

Termín platí, Sněmovna schválila harmonogram projednávání státního rozpočtu, podle kterého by třetí čtení mělo být příští středu. Ale ještě se dolaďuje čas, bývá pravidlem, že se začíná v devět hodin, protože projednávání je většinou dlouhé. Ministryně financí má ovšem ve stejný den i čas jednat v Senátu o daňovém balíčku, je tedy otázka, zda začneme v devět. Spíš to bude až odpoledne. Očekávám tedy dlouhé večerní jednání. Ve středu v podvečer bylo 158 pozměňovacích návrhů, některé se opakují atd., k hlasování jich však bude podle mě nakonec stejně víc než stovka. Ale termín 4. prosince pořád platí.

Marie KUDRNOVSKÁ