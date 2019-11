Ilustrační FOTO - Pixabay

Důchodový systém potřebuje změny

Pokud se Česku bude dařit, mohl by se důchodový věk případně ze 65 let snížit, uvedl na konferenci Rady seniorů v Praze premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něho je v ČR určitě potenciál spíše pro pokles hranice než pro její navýšení.

»My jsme také zastropovali důchodový věk na 65 letech a nepočítáme s jeho zvýšením. Naopak. Pokud se nám bude dobře dařit, tak je tam určitě potenciál, abychom ho spíš snižovali,« řekl premiér. »My se snažíme myslet na nejzranitelnější část populace, a to jsou senioři... Průměrný starobní důchod stoupl z 11 331 korun v roce 2015 na 14 326 korun v příštím roce a v roce 2021 bude 15 116 korun,« řekl připomněl Babiš. Zopakoval, že i on je už důchodce, o pobírání penze si ale nepožádal.

Vláda letos a příští rok lidem v penzi přidává výrazněji nad zákonná pravidla, a to v průměru o 900 korun. Prosadila kvůli tomu změnu zákonů s úpravou valorizace, která platila jen pro jeden daný rok.

Kdy se půjde do penze?

Vláda má každých pět let dostávat zprávu o stavu důchodového systému a vývoji doby dožití. Podle výsledků má věk případně upravit tak, aby byl člověk v penzi čtvrtinu života. Dokument, který připravuje ministerstvo práce, dostal kabinet letos. Z materiálu vyplynulo, že pokud by měla podmínka čtvrtiny života v důchodu platit, měla by se hranice pro odchod do penze dál posouvat, život se totiž prodlužuje. Vláda nerozhodla. Další zprávu dostane v roce 2024, kdy by měla o postupu znovu hlasovat. »Až v roce 2030 je možné provést revizi této hranice,« uvedl premiér.

V 65 letech se začne do důchodu odcházet ve 30. letech. Podle zprávy pro vládu by se měl věk pak dál zvedat, a to o rok za desetiletí. Za rok by to tedy bylo zhruba o pět týdnů. V 66 letech by šli do penze lidé, kteří se narodili v roce 1979. Letos slaví čtyřicáté narozeniny. Důchod v 67 by měli lidé s rokem narození 1992, letos jim je 27 let, vyplývá ze zprávy.

Podle některých expertů není důchodový systém beze změn dál udržitelný a situaci zkomplikuje právě stanovení maximální hranice věku v době, kdy do penze půjdou nejpočetnější ročníky. Výdaje se tak výrazně zvednou.

Napravit křivdy

Babišův kabinet ANO a ČSSD s podporou komunistů v programovém prohlášení slíbil, že připraví důchodovou reformu. Premiér na seniorské konferenci řekl, že vznikla důchodová komise. »Myslím si, že bychom měli především napravovat staré křivdy, to znamená řešit rozdíl mezi starobním důchodem pro muže a ženy, tam je velký rozdíl. Samozřejmě se připravují změny, které by to měly napravit. Trošku to dlouho trvá,« uvedl Babiš. Dodal, že doufá, že ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) řešení brzy předloží.

Maláčová se z konference seniorů kvůli nemoci omluvila. Srovnání penzí mužů a žen začala ve vládě prosazovat ona. Už dřív uvedla, že reforma důchodového systému není potřeba a nutné je spíš odstranit nespravedlnosti. Proti dalšímu navyšování důchodového věku se důrazně postavila.

Důchodová komise se zabývala i dřívější penzí pro náročné profese, téma teď předala politikům. »Vytváříme systém pro předčasný odchod do důchodu pro osoby, které vykonávají fyzicky náročné profese. To jsme měli (tento záměr) jako minulá koaliční vláda. Nechápu, proč to nemáme, to už mohlo být,« uvedl Babiš. V části minulého volebního období byl Babiš v Sobotkově vládě ČSSD, ANO a lidovců ministrem financí a vedl své hnutí ANO.

(ng)