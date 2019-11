Ilustrační FOTO - Pixabay

Evropa má málo jablek, ceny stoupají

Ceny jablek na pultech českých obchodů v listopadu dosáhly téměř 31 korun za kilogram a meziročně se zvýšily o 17 procent z loňských 26 Kč. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu.

Podle ovocnářů se v růstu cen odrazila letošní mírně podprůměrná úroda jablek v Evropě. Loni byly ceny velmi nízké, a to kvůli tehdejší velké nadúrodě. »Současné ceny tak odpovídají úrovni z let s průměrnou sklizní,« řekl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.

Ceny jablek se u nás řídí vývojem trhu a cen v Evropě, protože dovoz zajišťuje přes polovinu české spotřeby. Významně závisí zejména na úrodě v Polsku a Itálii, odkud se jablka do ČR dovážejí nejvíce. Podle Ludvíka se dá předpokládat, že s postupem skladovací sezony cena jablek ještě mírně poroste. »Jasněji by o vývoji cen mělo být v prosinci, kdy by měla být k dispozici data o zásobách jablek v Polsku a Itálii,« řekl.

Ceny jablek v obchodních řetězcích se nyní pohybují obvykle nad 30 Kč/kg. V akcích ceny klesají k 20 až 25 Kč/kg. Přímo u pěstitelů se podle Ludvíka dají pěkná jablka koupit obvykle za 20 až 25 Kč/kg.

Letošní návrat k cenám minulých let podle Ludvíka potvrdil i odbyt jablek na moštové zpracování, kde se ceny zvedly na 3,30 až 3,50 Kč/kg. Loni činily 1,20 Kč/kg. V některých sadech se při tak nízké ceně loni jablka na mošt ani nesklízela.

Čeští ovocnáři letos předpokládají meziroční pokles sklizně jablek o 30 % na 101 988 tun. Mělo by tak jít o jednu z nejnižších sklizní jablek v historii České republiky. Důvodem propadu jsou jarní mrazy a pozdější sucho a krupobití. Ztráty na tržbách kvůli poklesu produkce a zhoršení kvality pěstitelé na všem ovoci odhadli na 200 milionů Kč. Na zmírnění škod z mrazů by ovocnáři od státu měli dostat kompenzaci 50 mil. Kč.

(ici)