Jadernou energetiku je třeba podporovat

Co chtějí dělat Němci v dohledné době, když jaderné elektrárny zruší a podle posledních informací i ty uhelné, protože obojí je, podle tamější vlády a ekologických organizací, nějak škodlivé? Vyrábět elektřinu z obnovitelných zdrojů? Ano, to je ale jen pomocná cesta, jak běžícím továrnám, domácnostem, dopravě, školám a dalším odběratelům zajistit energii. A kdyby Německo celou zemi zaplnilo fotovoltaiky a sloupy s vrtulemi, nemohou nahradit výpadek proudu po dosavadních elektrárnách.

Stejně uvažují i v Rakousku. Jednostranná propaganda udělala své. Poté, co se zde dozvěděli, že je záměr i jihomoravské Dukovany, tedy jadernou elektrárnu, v horizontu několika let začít dostavovat dalším blokem, a když poté ministr Havlíček hovořil i o dostavbě našeho Temelína, spustili Rakušané velkou propagandistickou akci, v níž prý využijí všechny prostředky, aby tomu zabránili. Na pomoc jim přicházejí i některé české ekologické skupiny, které si neuvědomují, kam nás vlastně, pokud by se jaderné bloky nepostavily, vedou.

Chápu Rakušany. Jejich hory a vodní elektrárny mohou pokrýt jisté množství energie, ale všechnu, kterou potřebují? Podle informací ani dnes tomu tak není. Je proto správné, že na rozdíl od fotovoltaik a větrníků chce naše vláda, abychom postupovali skutečně ekologicky a zároveň omezili dodávky drahé elektřiny právě z fotovoltaik a větrníků, na níž vydělávají veliké peníze jejich majitelé. Tedy spolehnout se na energii z jádra.

Němci se v horizontu několika desetiletí dostanou do energetických problémů, i když dodávky z Ruska jim mohou život usnadnit. Proto se dokonce nepostavili na stranu Spojených států, které by chtěly najít v Evropě odbytiště po svůj o mnoho dražší břidlicový plyn. Proto severní plynovod (Nordstream) chtějí dostavět a využívat za každou cenu a stranou jdou »ideologicko-mocenské« argumenty.

Cesta »přes jadernou energetiku«, kterou zvolila naše vláda, je, jak dokazují i stanoviska odborníků, správná. Proto je třeba ji podporovat.

Růžena DOMOVÁ