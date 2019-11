Novodobí Koniáši

Výjimečně souhlasím s exprezidentem Havlem, že všelijaké živly dnes vylézají z děr. Potvrdili mně to pražští řeporyjští radní na svém Facebooku. Text byl v Haló novinách již publikován. Pro jistotu ho opakuji znovu. Šlo o odpověď ruskému velvyslanectví, které se ohradilo proti postavení - při příležitosti osvobození naší vlasti příští rok - pomníku vlasovcům. Píše se v něm, že městská část »upozorňuje velvyslance RF, že jako zástupce státu adorujícího maršála Koněva – hanbu Rudé armády a vraždící zrůdu, která má na rukou krev tisíců nevinných civilistů, není v Řeporyjích – osvobozených 6. května vlasovci – vítán...«

Vítáni tudíž jsou vlasovci. Místní radní a smetánka, která je do funkcí zvolila, se skutečně nemají čeho bát. Maršál Koněv už nepřijede, zřejmě ani ti vlasovci. Pokud to nevědí, Koněv už dávno není mezi námi. A vycházení z činů, které Koněvovi připsal starosta Prahy 6, pan Kolář a jeho příznivci, byl jen řízený podraz. Koněv totiž v době zásahu sovětských vojenských sil v Maďarsku, což mají pánové a dámy z Řeporyjí na mysli, vůbec nebyl, nevelel operaci a zabýval se globálními úkoly vojenského šéfa států Varšavské dohody. Stejně jako tomu bylo v Berlíně při stavbě Berlínské zdi, kdy stavbu prováděli východoněmečtí dělníci na základě rozhodnutí vlády NDR a hlídky kolem drželi členové Efdéjot a pracující ze zdejších fabrik, a to na území východního Berlína. Sovětská vojska nezasahovala a dostala rozkaz povinně zůstat po dobu stavby v kasárnách.

Vlasovci nazývaní podle svého velitele skutečně 6. května 1945 obrátili své zbraně proti hordám SS. V té době totiž sovětská armáda už dávno byla v Brně, Ostravě a dokonce i v Berlíně. Kleště se svíraly, bylo reálné nebezpečí, že zrádci padnou do zajetí a slitování s nimi nebude, protože na jejich rukou byla krev těch, proti kterým v zájmu nacistů byli nasazováni. Proto se najednou jejich velitelé Vlasov a Buňačenko rozhodli přejít na druhou stranu. Skutečně jejich ROA (Ruská osvobozenecká armáda) vytvořila klín do vraždících esesáckých hord a 6. května je vytlačila z řady míst.

Jimi následně vyslovené podmínky pro další spolupráci byly pro Českou národní radu ponižující. Jejich přijetím by se vlastně stala vlasovcům podřízenou silou plnící jejich zájmy. Proto ČNR návrhy odmítla. Požádala je však, aby pro barikádníky zanechali zbraně a munici, které se povstalcům nedostávaly. Vlasovci na místě však nenechali nic a odešli do míst, kam měly přijít americké jednotky, tedy většinou do západních Čech. A cestou nešetřili nikoho, kdo se jim postavil do cesty. Nebyli osvoboditeli, ale zrádci, jimž plán nevyšel.

Zrůdou starostou Řeporyjí a jeho druhů nazývaný Koněv velel armádě, která osvobodila velikou část Československa. Tedy i jejich předky. Proto ti, kteří Koněva tak nazvali, by měli začít přemýšlet o tom, co pro slušné lidi je a budou právě oni. Použít v jejich případě slovo slušný je ovšem nesmysl, protože slovo slušnost lidé zaslepení nenávistí a antidemokratismem neznají a znát nemohou.

Čest Koněvovi, hanba těm Novotným a Kolářům, starostům, jejichž jména na rozdíl od Koněva v historii zcela propadnou a jednou se o nich bude učit jako o příkladech novodobých Koniášů plných řízené nenávisti a překrucovačů dějin.

Josef ŠENFELD, předseda OV KSČM Litoměřice