Ohrožení přes internet

Snímky dětí jsou v poslední době zneužívány. Intimní fotografie prostřednictvím internetu lákají lidi s podivnými sklony. Dětské záběry pak putují po internetu. Často děti vydírají a ty pod různými pohrůžkami ze strachu dál těmto hyenám podléhají.

Je to rozrůstající se a nebezpečný problém, který vyjde na povrch až pozdě. Jde o velice závažný trestný čin. Kyberšikana děti přivádí k zoufalému jednání. Protože se bojí říct vše rodičům, trvají tyto hrůzy dost dlouho. Vynalézavost těchto zvrhlíků je obrovská a dítě ani neví, že se na ně neobrací vrstevník, ale agresor. Virtuální, dnes tolik proklamovaný svět se tak stává velmi nebezpečný. Mluvme proto s dětmi co nejčastěji. Ptejme se na jejich zájmy, radosti i problémy. Jen vzájemná důvěra může takovému zneužívání dětí zabránit. I malý človíček má své velké problémy, o kterých se nám ani nezdá. Mnohé z nich se ve většině případů dají úspěšně řešit. Jenže o nich musíme vědět. Přimět potomka, aby se nám svěřil, je často jeden z nejtěžších úkolů. Pokud však uspějeme, máme jedinečnou možnost mnohému, co může dětem ublížit, zabránit.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny