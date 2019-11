Ilustrační FOTO - Pixabay

Zákon pro lepší dostupnost léků vyžaduje další diskusi

Kritice čelila ve Sněmovně vládní novela, jež by měla zajistit dostupnost léků v lékárnách. Drtivá většina poslanců, kteří vystoupili v debatě, poukazovala na to, že předloha problém nedostatku některých léků nevyřeší.

Dolní komora projednávání předlohy přerušila na návrh Martina Kupky (ODS) a Daniela Pawlase (KSČM) do další schůze. Odročení podpořilo 89 poslanců ze všech klubů, proti byli prakticky jen poslanci vládního hnutí ANO.

»Cílem návrhu je zajistit a zlepšit dostupnost léčivých přípravků pro pacienty v České republice,« uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Předlohu hájil zkušenostmi ze Slovenska, z nichž se inspirovala. Navzdory současným omezením se podle něho objem zpětného vývozu léků z ČR do zahraničí, kde jsou dražší, zvyšuje. »Máme podporovat dostupnost léků pro pacienty, ne byznys distributorů,« uvedl.

Předlohu však kritizovali nejen poslanci opozice, ale také KSČM, která kabinet ve Sněmovně toleruje a také poslanci vládní ČSSD.

Podle Kupky se zejména lékárníci v malých lékárnách v okrajových regionech ČR, kteří už teď upozorňují na nedostatek a nedostupnost některých léčiv, obávají, že systém, tak jak je navržen v zákoně, by mohl tento problém ještě prohloubit.

Pawlas upozornil, že novela ruší povinnost distributorů dodat lék do dvou pracovních dnů do lékáren. »Lékárna se tak dostane do situace, kdy nemá zákonem dané a v praxi vymahatelné právo na dodání léku ve veřejném zájmu pro své pacienty. Bude tak zcela odkázána na libovůli výrobce,« uvedl. Novela by podle něj přinesla další zhoršení ekonomické situace malých lékáren a ohrožení pacientů v nedostupnosti léků.

Jiná věc je přání a jiná skutečnost

Zpravodajka k tisku, místopředsedkyně sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová (KSČM), navrhovala v případě, že by norma byla propuštěna do dalšího projednávání, prodloužit diskusi ve výborech o třicet dnů. »Oblasti, které jsou navrženy v tomto zákoně, nevycházejí přesně tak, jak interpretuje ministerstvo a je to potřeba zásadně vydiskutovat,« uvedla.

Místopředsedkyně sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová (KSČM).

»Návrh není vydiskutován v odborné veřejnosti,« dodal Vít Kaňkovský (KDU-ČSL).

Podle Jiřího Běhounka (ČSSD) na Slovensku funguje jiný princip, podoba navrhované vládní novely je podle něho naprosto nepřijatelná. »Jiná věc je přání a jiná skutečnost,« uvedl.

Novela stanoví, že výrobci by museli v případě nutnosti dodat chybějící lék vydávaný na recept do dvou dnů do kterékoli lékárny v ČR. Mění se tak dosavadní úprava, která zaváděla povinnost výrobců dodat distributorovi léky podle tržního podílu. Podle ministerstva zdravotnictví není vymahatelná.

Předloha také nově řeší takzvané reexporty léků, když v současnosti může být jejich zpětný vývoz do ciziny zakázán v podstatě až při jejich nedostatku. Vývoz by měl být povolen jen u léčiv, která budou uvedena na seznamu vydaném Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Do seznamu se přitom dostanou jen léky, u nichž bude ověřeno, že je jich v ČR dostatek.

Novela zavádí i další cesty, jak léky pro pacienty zajistit, například možnost dovozu nebo jeho dočasného použití, pokud lék nesplňuje všechny formální podmínky pro uvedení na český trh. Zároveň bude možné vývoz konkrétního léku zakázat.

(jad, ku)