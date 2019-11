Slezské derby ve Vítkovicích bez branek

Slezské derby otevřelo 18. kolo FORTUNA:LIGY. Fotbalisté Baníku Ostrava v něm remizovali na domácím hřišti ve Vítkovicích se SFC Opava 0:0. Baník s 27 body vystřídal na pátém místě Spartu, Opava díky bodu poskočila na 14. příčku (14 b.) před Příbram.

První mohla skórovat Opava. Sus se v 11. min. objevil sám před Laštůvkou, který jeho střelu vyrazil na levou tyč. O šest minut později měl šanci Baník z přímého kopu, ale Kuzmanovičovu střelu k pravé tyči vytěsnil Fendrich na roh. Hrálo se tvrdě a rychle nahoru a dolů. Hosté se v 26. min. dostali k další příležitosti. Mondek si to namířil rovnou do vápna na gólmana, avšak v poslední chvíli mu čistě ukopl míč Pokorný.

Další vzruch nastal ve 41. min. Unikajícího Jánoše nedovoleně zastavil Filip Souček. Jánoš se však po něm ohnal nohou a uviděl od sudího Berky rovnou červenou kartu. Baník tak šel zbytečně do deseti. Pro zajímavost: Jánoš už žlutou dostal v 33. min.

V druhém poločase měla Opava více prostoru pro útočení, ale na vytvoření trvalého tlaku není moc zvyklá. Baník se spíše soustředil na brejky. Hra upadla do průměru, byla neurovnaná a dlouho bez šancí. Až v 70. min. Kuzmanovič přihrál Smolovi do malého vápna. Ten však míč ani nezasáhl. Branku trefil až v 78. min. Fleišman, balon vyrazil Fendrich na roh. Opava mohla vést v 83. min., kdy po centru zprava Simerský hlavičkoval do Laštůvky. V poslední minutě Fendrich vytáhl hlavičku Diopa.

Ostrava – Opava 0:0

Branky: Rozhodčí: Berka – Flimmel, Váňa. ŽK: Jánoš, Smola, Jirásek, Baránek (asistent trenéra) – Souček, Mondek. ČK: Jánoš. Poločas: 0:0. Diváci: 12 855.

OSTRAVA: Laštůvka – Fillo, J. Pokorný, Stronati, Fleišman – Holzer (64. Granečný), Jánoš, Hrubý (90. Procházka), Kuzmanovič – Diop, Smola (76. Jirásek).

OPAVA: Fendrich – Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek – Sus (75. Šulc), Souček, Schaffartzik (65. Juřena), Jan Řezníček (87. Helebrand), Mondek – Dedič.

(vs, tv)