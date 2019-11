Slavia v LM: Zázrak, nebo propadák?

Názorů na vyřazení fotbalistů pražské Slavie v základní skupině Ligy mistrů už před posledním kolem koluje po sociálních sítích přehršel. Od zatracení (doma nula bodů) až po přehnaně obdivné (hrdost na český fotbal). Přispěji do mlýna také svým pohledem - současně z redakčního křesla i fanouška z Tribuny Sever.

Novinařina velí dbát na objektivnost, z místa v kotli vás to nutí často k opačnému vidění. V této směsici vidím vystoupení Slavie v Lize mistrů docela pozitivně. Už proto, že pro jakýkoliv český klub je obrovským úspěchem samotný postup do základní skupiny. A totéž platí o každém vybojovaném bodu v elitní soutěži.

Neporovnatelné možnosti

Červenobílí byli nalosováni do nejtěžší možné skupiny s FC Barcelona, Borussií Dortmund a Internazionale Milán. Tedy měřili síly s kluby, jejichž ekonomická síla a z toho vyplývající možnosti kvalitního kádru mnohonásobně převyšuje klub z Edenu. (Pozn.: Když jsou nyní aktuálně kritizovány chyby stopera Michala Frydrycha při bránění Romela Lukaka, měli by si dotyční uvědomit, že za obrovitého belgického útočníka vysázel Inter při přestupu Manchesteru United v přepočtu jednu a půl miliardy korun!) Jistěže to není jen o penězích, což právě Slavia dokazovala proti hvězdám všech třech soupeřů. Je třeba si prostě uvědomit, že trenérům těchto klubů splní (nebo může splnit) jejich vedení takřka každé přání co se týče posílení týmu na jakékoliv pozici. Takže bylo jisté, že proti Slavii se postaví hráči světové extratřídy skoro na všech postech.

I když zbývá Slavii ještě poslední zápas v Dortmundu (10. prosince), konstatuji, že ani jednou herně nepropadla a soupeřům byla vyrovnaným protivníkem. Už toto samo o sobě je zázrak, pokud se na věc budeme dívat optikou kvality kádrů všech tří fotbalových gigantů. Bylo to dílem z velké části herního pojetí, které týmu ordinuje trenér Jindřich Trpišovský. Také individuálních schopností několika opor, z nichž nejvíce vyčnívají ty gólmana Ondřeje Koláře a defenzivního záložníka Tomáše Součka. Slávisté rovněž vynikají fyzickou připraveností, bez které se dnešní špičkový fotbal neobejde. Shazování hráčů kritikou, že jsou to jen běžci za balonem, je krátkozraké. Jistě, v technické vyspělosti mají oproti soupeřům ve skupině co dohánět.

Domácí nula

Ano, doma vždy Slavia prohrála (s Dortmundem 0:2, Barcelonou 1:2, Interem 1:3) a pokaždé doplatila na malou produktivitu proměňování gólových šancí. Momentálně týmu chybí »snajpr« typu Messiho, Reuse nebo Martíneze. Což jsou útočníci pro Slavii cenově nedostupní. Jak jsem se již zmínil, všechno není jen o penězích a miliardových nákupech. Vyřknu odvážnou myšlenku: Nechť »sešívaní« co nejdříve přesunou do A-týmu své hráče Jana Matouška z Jablonce, Chorvata Petara Musu z Liberce a 18letého Brazilce Joao Felipeho z juniorky. Někdo z nich by se určitě stál forvardem č. 1, protože současné kvarteto Škoda, Tecl, van Buren a Hilál už tuto roli z různých důvodů nesplní.

Změna je život

Slavia si na jaře už nezahraje evropské poháry a zřejmě dojde k zúžení kádru či odchodu některých současných opor. To se teprve uvidí, co nastane v nejbližším přestupním termínu. V každém případě má klub ambice hrát Ligu mistrů i v příštích letech a podle toho by měla vypadat hráčská politika vedení klubu. Každý je nahraditelný, což ukázaly např. odchody brankáře Pavlenky a stoperů Deliho a Ngadeua. Pokud zmizí ze sestavy Tomáš Souček nebo někdo další, svět ani Slavia se nezboří a je třeba hledat řešení. Zatím se vždy našlo…

Vladimír SLOBODZIAN