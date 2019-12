FOTO - Pixabay

Stíhání privatizačních zločinů vázne

Od doby, kdy Sněmovna přijala usnesení k nutnosti vyšetřovat a stíhat zločiny privatizace a požádala vládu, aby navrhla změnu trestně právních předpisů tak, aby zločiny způsobené při privatizaci bylo možné dále stíhat a nebyly promlčeny, uplynulo půl roku. Babišův kabinet zatím neučinil nic.

Poslancům KSČM, kteří jednání na toto téma v dolní komoře iniciovali, to pochopitelně vadí. V této věci už interpelovali premiéra Andreje Babiše (ANO) místopředseda kulturního výboru Miroslav Grebeníček a místopředseda výboru pro evropské záležitosti Jiří Valenta. První písemně, druhý ve čtvrtek také ústně.

»Jaké kroky jste v souvislosti s usnesením Poslanecké sněmovny ze dne 6. června až dosud učinil vy osobně? A jaké kroky a opatření v té souvislosti učinila vláda a konkrétní odpovědní ministři? Kdo z ministrů a odborného zázemí byl vámi a vládou pověřen zpracováním a navržením účinné změny trestněprávních předpisů?« zeptal se v interpelaci Grebeníček. Váhu a význam usnesení podle něj potvrdila od té doby mj. sněmovní komise zřízená k vyšetření privatizace OKD, která dospěla k závěrům dotvrzujícím skutečnost, že ČR byla v konkrétních případech nezákonným jednáním konkrétních ústavních činitelů, úředníků a soukromých podnikatelů či spekulantů »vážně poškozována a občané a stát byli bezostyšně podváděni a okrádáni a jsou nuceni platit stamiliardové vzniklé škody namísto skutečných pachatelů«.

Valenta připomněl, že usnesení Sněmovny se týká nezaplacených podniků privatizovaných vládami ODS, ODA a KDU-ČSL v letech 1992 až 1998. Usnesení bylo přijato významnou sněmovní většinou a zavázalo tak vládu ke zpracování trestně právních předpisů, aby bylo možné privatizační zločiny, které způsobily našim občanům stamiliardové škody, dále vyšetřovat a stíhat, aby nedošlo k jejich promlčení alespoň u těch, které ještě promlčeny nejsou, a to včetně posouzení, zda nedocházelo v některých obdobích k situaci, kdy nemohla promlčecí doba ani běžet.

»Resumé vaší písemné odpovědi,« obrátil se Valenta na premiéra, je takové, »že se domníváte, že stávající právní úprava je nastavena vhodně a nepokládáte za přínosné podnikat jakékoli kroky směřující k požadované změně. To nejen mne, ale i obrovskou část společnosti nikterak neuspokojilo, ale naopak pouze ilustrovalo vaši nechuť se zřejmými zlodějnami v našich novodobých dějinách zaobírat, ale i despekt k Poslanecké sněmovně, které je i vaše vláda ze své činnosti odpovědná,« uvedl ve Sněmovně Valenta.

Babiš: Nemám zájem nic tajit

Premiér Babiš totiž v dopise k písemnému stanovisku, které poslal předsedovi komory Radku Vondráčkovi (ANO) a předsedovi klubu KSČM Pavlu Kováčikovi napsal, že z přiloženého stanoviska vyplývá, že stávající právní úprava je nastavena vhodně a nepokládá za přínosné podnikat jakékoliv kroky směřující k požadované změně uvedené v usnesení Sněmovny.

»Mě nemusíte přesvědčovat. Nikdy bych nešel do politiky, kdyby tradiční demoblok fungoval a nenechal zdecimovat naše hospodářství. Takže já určitě nemám zájem tady něco tajit nebo něčemu bránit, určitě ne,« obrátil se na Valentu trochu zhurta a naštvaně Babiš s tím, že na vládě každý návrh posuzují, odkázal však na zmíněné stanovisko, které pro něj připravilo ministerstvo spravedlnosti, a Valentovi proto doporučil interpelovat v této věci ministryni Marii Benešovou. On sám neví, co by se mělo stát konkrétně. »To byla otázka vůle, jestli to chtěl někdo vyšetřovat. Před námi to nikdo nechtěl vyšetřovat. Před námi to byla jedna parta, ano? Takže já s tím problém nemám. Ale pokud mi poradíte, co máme udělat, jaký zákon je potřeba změnit, tak paní ministryně spravedlnosti se na to podívá,« prohlásil premiér.

A citoval z písemného stanoviska: »Ačkoli vláda nechce nijak stíhání privatizačních trestných činů bagatelizovat, je zřejmé, že tyto trestné činy svojí povahou nedosahují takové závažnosti, aby bylo opodstatněné jejich zařazení do kategorie nepromlčitelných trestných činů. V této souvislosti lze upozornit i na disproporci, která by vznikla ve vztahu např. k trestnému činu vraždy, která by i nadále promlčitelná byla – došlo by tak k preferenci hospodářského zájmu státu nad zájmem na ochranu lidského života.«

Po OKD na ministerstvu nezůstal ani papír

Předseda vlády dodal, že na ministerstvu financí po tom »zvěrstvu a ukradení OKD« nezůstalo nic. Ani papír. Zdůraznil, že lidi, kteří zapříčinili totální rozvrat našeho hospodářství, bránit nebude.

Valenta sice pochválil, že premiér popsal situaci velice přesně, podrobně a snad i správně, ale chtěl znát stejně jako Grebeníček kroky, které vláda učiní. Minimálně k tomu, aby promlčecí lhůta u některých zločinů, které ještě vyšetřovat jde, nadále běžela. »Ale vy jste pro to neudělali nic. Na druhé straně přezíráte vydávání majetku šlechtickým rodům. To je úplně ta samá situace, akorát v obráceným gardu. To vám nevadí! Tak mně vysvětlete, proč v jednom případě nereagujete na zjevné zlodějny, a v druhém případě ke zjevným zlodějnám, které v podstatě obírají o majetkové nároky občany této země šlechtickými rody a šlechtou, jste také benevolentní,« zeptal se Valenta.

Premiér místopředsedu evropského výboru vyzval k tomu, že pokud ví o expertovi, který vládě poradí, jak to řešit, bude první, kdo bude rád. »Neříkejte mi, že nic neděláme. My žijeme ve státě, který řídí úředníci. Zákon o státní službě... Takže buďte trošku objektivní. Stát není firma, bohužel. Snažím se to řídit jako firmu, ale není to firma,« kontroval evidentně znechucený ministerský předseda.

(ku)