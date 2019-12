FOTO - Pixabay

Volby mají být vždy začátkem října

Krajské, senátní a obecní volby se asi budou v ČR od příštího roku konat vždy na konci prvního říjnového týdne. Sněmovna tuto ústavní změnu podpořila v prvním kole jednání. Poslanci však měli výhrady proti tomu, aby bylo v ústavě zakotveno vymezení chystaných stálých senátních obvodů.

Proti ústavnímu »zakonzervování« senátních obvodů se postavil místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal (Piráti). Vládě vytkl, že navržené vymezení nerespektuje spádovost, správní příslušnost ani spádovost obcí, na což poukázal i předseda mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič (KSČM). »V pracovní skupině, kterou organizovalo ministerstvo vnitra, nebyl úplný souhlas se způsobem fixace senátních obvodů. To je věc, kterou my v komunistické straně považujeme za poměrně zásadní, a věřím, že i ostatní kolegové. A shoda, pokud jsem ji tak vnímal, se většinou nesla právě v mezích toho, že senátní obvody nebudou překračovat hranice jednotlivých krajů,« řekl ve Sněmovně. Druhý problém podle něj je, že primárně bylo i přislíbeno ministerstvem vnitra, pracovní skupinou, že budou také respektovány hranice trojkových obcí. Ani podle předsedy ústavně-právního výboru Marka Bendy (ODS) vláda nezvolila právě šťastné řešení.

Ústavní změna vychází také z požadavku Senátu z loňského dubna, aby vláda zajistila větší stálost senátních volebních obvodů. Do loňského roku, než to horní komora odmítla, se senátní obvody měnily každé dva roky kvůli změnám počtu jejich obyvatel tak, aby každý senátor zastupoval přibližně stejný počet lidí. Nejčastěji se to týkalo Prahy, středních Čech a také severní Moravy. Kritici častých změn však poukazovali na to, že v důsledku přesunů obcí mezi obvody někteří lidé mohli volit senátory častěji než jednou za šest let, nebo naopak méně často.

Předčasné volby do 90 dnů?

Nově by podle vlády měly být stávající obvody zakotveny přímo v ústavě výčtem všech obcí, které do nich budou spadat. Změna by se měla týkat jen pražských obvodů tak, aby jejich hranice respektovaly hranice městských částí a tím i hranice volebních okrsků. Upravit bude třeba také volební zákony.

Zavedení pevného termínu podzimních voleb vláda navrhla kvůli tomu, že podle dosavadních předpisů se musejí konat vždy před uplynutím funkčního období stávajících zastupitelstev. Termín voleb se tak postupně přibližuje k letním měsícům. Zatímco například loni se komunální volby uskutečnily počátkem října, o dvě desetiletí dříve se konaly v polovině listopadu.

»Rozumím tomu, že principiálně se může na úrovni ústavního zákona zafixovat pevný termín voleb, který bude dán třeba celým měsícem října. To je určitě pozitivní věc, která hodně pomůže a možná by obecně pomohla ve všech volbách. Ale nic dalšího by asi ústavou nemělo být už pevně fixováno, protože se může vytvořit neřešitelný problém. Ústava nevymezuje například pevné hranice třeba krajské samosprávy. To je potřeba zmínit, a tady ji vymezíme a vymezíme obvody senátním volbám, a to není šťastné,« prohlásil Grospič.

Novela počítá také s prodloužením lhůty pro předčasné sněmovní volby z 60 na 90 dnů po rozpuštění dolní komory. Změna podle vlády souvisí s chystaným korespondenčním způsobem hlasování. Řádné sněmovní volby se uskuteční v říjnu 2021. Předseda mandátového a imunitního výboru s delší lhůtou do konání mimořádných voleb příliš nesouhlasí. »Myslím si, že kratší lhůta 60 dnů vyjadřuje ten moment mimořádných, předčasných voleb a navozuje situaci, kdy k nim dochází nejen v řádném termínu, ale je to dáno naplněním nějakých jiných situací, se kterými ústavní pořádek, Ústava ČR počítá,« řekl k tomu poslanec KSČM.

Před dalším projednáním novelu nejdříve posoudí sněmovní výbory ústavně-právní a pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Vzhledem k tomu, že jde o ústavní zákon, musí předlohu ve stejném znění schválit obě komory parlamentu.

(ku)