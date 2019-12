SPD má nové levicové vedení

Výběrem nového vedení, které je kritické vůči pokračování velké koalice s konzervativní unií CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové, se německá sociální demokracie (SPD) vyslovila proti vládě a vydala se levicovou cestou.

Tak německá média hodnotí těsný výsledek stranického hlasování, který do spolupředsednické funkce poslal v sobotu podle očekávání Saskii Eskenovou a Norberta Waltera-Borjanse. Na druhou stranu nové vedení deklarovalo, že vládu zatím pokládat nehodlá.

»Přede dvěma lety ještě zvítězil rozum. Členové nejstarší německé strany se tehdy vyslovili pro další vstup do velké koalice,« napsal na webu deník Die Zeit s tím, že strana vytvoření vlády s Merkelovou nakonec podpořila i přes všeobecnou nechuť v pokračování kabinetu. Die Zeit toto rozhodnutí označil za státnické, neboť SPD se rozhodla upřednostnit zemi před stranou. »To je historie,« poznamenal nyní deník k sobotnímu ohlášení výsledků. Sociální demokraté totiž do vedení strany poslali duo Eskenová a Walter-Borjans, které porazilo dvojici ministra financí Olafa Scholze a braniborskou političku Klaru Geywitzovou. Zeit se domnívá, že strana už nestojí o pragmatismus. »SPD už nechce sociální tržní hospodářství, ale demokratický socialismus,« dodal list. Kéž by měl pravdu…

Deník Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) ve výsledku stranické volby vidí, že členská základna už má dost velké koalice, proto žádá nový začátek. »Toto rozhodnutí je obzvláště pro Olafa Scholze hořkou porážkou a možná i začátkem konce jeho velké politické kariéry. Vicekancléř SPD bez většiny ve straně je brutálně oslabený. Jeho kandidatura na kancléře je odpískaná,« míní WAZ.

Nejenže podle WAZ popularita SPD klesá, SPD se teď stala i roztrženou stranou, kdy zastánci politiky středu stojí proti levicovému křídlu. »Souboj o směřování bude brutální a nalezení nového začátku pro stranu velmi těžké,« dodal WAZ. Volba delegátů sjezdu SPD je přitom logická. Co jiného by po letech bezbarvého středového pragmatismu mělo oživit rekordně nízké preference, než návrat k ideovým kořenům?!

Jako o žádost nového začátku vyhodnotila výsledek předsednické volby i televize ARD, která se také obává, že to straně i koaličnímu partnerovi přinese hádky. »Třiapadesát procent pro Norberta Waltera-Borjanse a Saskii Eskenovou je ranou pro stranický establishment,« okomentovala televize výsledek stranické volby.

Bulvární list Bild psal o změnách ve vedení SPD jako o ráně a překvapení, přestouže stoupající popularita Eskenové a Waltera-Borjanse před sjezdem byla zřetelná. I podle Bildu je nyní v sázce budoucnost velké koalice.

V Sasku podle centra

Na druhou stranu centrální koalice se nyní z větší části opět rodí i v Sasku. Tři měsíce po volbách v této východoněmecké spolkové zemi je připravena nová vládní koalice, kterou tvoří CDU saského premiéra Michaela Kretschmera se SPD a Zelenými. Trojice stran představila koaliční smlouvu, informovala agentura DPA. Pokud strany smlouvu podpoří, mohl by se nový kabinet ujmout vlády ještě před Vánocemi.

Koaliční dohodu musí u CDU schválit stranický sjezd, u Zelených a sociálních demokratů rozhodne členská základna. Vyjednávání o společné vládě, kterou tu budou poprvé od sjednocení Německa v roce 1990 tvořit tři strany, začala podle ČTK na konci října.

Dosavadní koalice CDU a SPD nemá kvůli propadu v zářijových volbách pro své pokračování dostatečnou sílu, proto hledá podporu u ekologické strany. Kretschmer už dříve odmítl spojenectví s krajně pravicovou Alternativa pro Německo či s Die Linke.

V AfD jen muži

Také AfD v sobotu volila nové vedení. A na rozdíl od ostatních stran, které jdou na trend spolupředsednictví muže a ženy, AfD nově povede dvojice Jörg Meuthen a Tino Chrupalla. Rozhodl o tom stranický sjezd v dolnosaském Braunschweigu. Dosavadní šéf strany Meuthen svůj mandát obhájil, poslanec ze Saska Chrupalla na postu druhého předsedy vystřídal Alexandera Gaulanda, který už nekandidoval.

Ekonom a europoslanec Meuthen, který čelil dvojici konkurentů, získal už v 1. kole téměř 70 % hlasů. Vyučený malíř Chrupalla prošel až ve 2. kole s 54 %.

(rj)