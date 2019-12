FOTO - Pixabay

Šance na reparát ve fotbalovém svatostánku

Po prvním hlavním úkolu, postupu na fotbalové Euro, očekávali všichni natěšení příznivci sportu s lehkým mražením v zádech, druhé následné kolo. Tolik nepopulární o nás, bez nás, proběhlo v Bukurešti. Los českou reprezentaci nešetřil. Trenéra fotbalové reprezentace Jaroslava Šilhavého složení skupiny, v níž se jeho svěřenci představí na evropském šampionátu v příštím roce, nezaskočilo.

Národní tým stejně jako v kvalifikaci čekají Angličané a český kouč spolu s protějškem Garethem Southgatem se tomu po losu v Bukurešti byli s úsměvem nad věcí. Dalšími soupeři ve skupině budou vicemistři světa Chorvaté a vítěz play off Ligy národů C Izrael, Norsko, Skotsko, nebo Srbsko.

Češi v úvodu evropské kvalifikace podlehli Anglii v březnu ve Wembley 0:5, ale v říjnu ji v pražském Edenu porazili 2:1. »S Garethem Southgatem jsme se pozdravili, zasmáli jsme se tomu, že se zase uvidíme. Popřáli jsme si štěstí. Uvědomujeme si, kdo proti nám stojí. Ale s Anglií jsme měli možnost si vyzkoušet, že s nimi jde zahrát dobrý zápas i s vítězstvím, byť to bude tentokrát ve Wembley,« komentoval »anglický« los Šilhavý.

Sportovní výzva

Fakt, že Češi mají ve skupině skupině dva ze čtyř semifinalistů loňského světového šampionátu je řečeno sportovně - výzvou. Angličané skončili čtvrtí, Chorvaté získali stříbro. »Nezaskočilo mě to. Hrozilo to, protože třetí koše byly obsazené. Člověk začne hned přemítat. Zase Anglie, zase ve Wembley. Těžký soupeř, Chorvatsko to samé. Když jsem se koukl na další skupiny, tak je těžké si vybírat a říkat, že ta je hratelnější než tahle,« pokračoval Šilhavý. »Bereme to jako fakt, s pokorou. Náš cíl je tak jako tak postup. O ten se budeme prát a věřím tomu, že budeme dobře připravení, aby se nám to mohlo podařit.«

Do vyřazovací části šampionátu postoupí první dva celky z každé skupiny a nejlepší čtyři mužstva z třetích míst.

S Chorvaty se český tým utkal na předchozím evropském šampionátu 2016 ve francouzském Saint-Étienne, kde s nimi hrál 2:2. »Chorvatsko je vicemistr světa, také skvělý tým. Budeme ho na videu sledovat v nejbližší době nejvíc.«

Strašák Wembley

Čtvrtý soupeř bude znám až v březnu po play off Ligy národů. »Může to být i Srbsko, takže bychom zase měli skupinu Anglie a Balkán. To už jsme si vyzkoušeli, tak třeba by nám to sedělo,« připomněl Šilhavý fakt, že v kvalifikaci se jeho svěřenci utkali také s Kosovem, Černou Horou a Bulharskem.

Ze skupiny na Britských ostrovech měl radost trenér národního týmu i kvůli českým příznivcům. »Pro naše fanoušky je stravitelnější jet do Londýna a Glasgow než třeba někam dál. Ve Wembley to už známe, i kapacita je tam veliká. Věřím tomu, že nás fanoušci budou chtít přijet podpořit. Glasgow, to uvidíme. Tam hrajeme první dva zápasy a třetí v Anglii ve Wembley.«

Češi se v Glasgow poprvé představí 15. června proti vítězi play off. Na stejném místě se o čtyři dny později utkají s Chorvaty. Skupinu zakončí 23. června v Anglii.

(stu, zr)