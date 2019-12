Hra na jednu bránu. Slavia vede ligu o 11 bodů

Další kolo české nejvyšší fotbalové soutěže máme za sebou. Vedoucí Slavia nenechali nikoho na pochybách, porazila Karvinou 2:0 a s přehledem vede ligu. Druhá Plzeň sice vyhrála, ale v utkání s Bohemians o svých kvalitách vůbec nepřesvědčila. Sparta zase měla velkou převahu v Příbrami, ale dokázala vstřelit je jednu branku, která ovšem na vítězství stačila. Třetí Mladá Boleslav se postarala o K.O. ve dvou minutách, když během nich dala Teplicím tři góly a vyhrála 3:1.

V zápase mistrovské Slavie s poslední Karvinou se nečekal žádný zázrak. Bylo to utkání podle předpokladů, většinou na jednu bránu.

Pražané měli od úvodu navrch, ale stejně jako při srpnové remíze 0:0 v Karviné se trápili ve finální fázi. Gólově se dokázali prosadit až v 63. minutě. Svým premiérovým gólem v červenobílém dresu otevřel skóre Ladislav Takács. V nastavení přidal pojistku z opakované penalty střídající Milan Škoda.

Pražané protáhli neporazitelnost v nejvyšší soutěži na 24 utkání a dál vedou ligu o 11 bodů před druhou Plzní. Obhájce trofeje si zároveň částečně vylepšil náladu po středeční porážce 1:3 v Lize mistrů s Interem Milán, která znamenala vyřazení z boje o účast v jarní fázi evropských pohárů. Karviná osm kol po sobě nevyhrála a ztrácí bod na předposlední Příbram.

Tsunami před koncem

Mladá Boleslav doma prohrávala 0:1 s Teplicemi, během dvou minut ale dala ale tři góly a bylo hotovo. Doma vyhrála devátý z deseti zápasů. Teplice nezvítězily šest kol po sobě. Hosté díky Patriku Žitnému vedli, ale Středočeši v rozmezí 71. až 73. minuty trefami Jiřího Klímy, Lukáše Budínského a Nikolaje Komličenka obrátili skóre.

»Co na tom hodnotit, když je to pořád stejné, že? Akorát s výjimkou toho, že jsme první branku nedostali v úvodu první půle, ale druhé, a že jsme za minutu nedali dva góly, ale tři. Poslední zápasy je to kromě Opavy stejné. Abych to nezlehčoval, jsem rád, že jsme to otočili. O půli jsem hráče nabádal k trpělivosti a řekl jsem jim, že každý den není posvícení, že někdy potřebujeme vyhrát po výkonu, který nebude uhlazený, učesaný,« řekl po zápase trenér Boleslavi Jozef Weber.

»Když už jsem si myslel, že to ustojíme a že to utkání zvládneme za tři, minimálně za jeden bod, tak přijde nepochopitelný zkrat. Ve 20 sekundách dvakrát a práce 30 lidí kolem utkání je vniveč. Tato prohra nesmírně bolí. Jako trenér jsem dal Shejbala na levého stopera, takže zodpovědný jsem za to i já. Hrozně tahle prohra bolí, hrozně. Takhle blízko vítězství v Boleslavi jsme dlouho nebyli. Vlastní nedůsledností a hloupostí se o něj připravíme. Bohužel dvě chyby Shejbala nás o vítězství připravily,« řekl trenér Teplic Stanislav Hejkal.

Budějovice potvrdily formu

Fotbalisté Českých Budějovic zvítězili 1:0 v Jablonci. Zápas rozhodl v 77. minutě svým premiérovým gólem v nejvyšší soutěži Patrik Čavoš. Jihočeši se dostali do rychlého brejku a po Mršičově přihrávce ztrestal Čavoš otevřenou domácí obranu. Domácí se po inkasované brance tlačili dopředu za vyrovnáním, ale hosté už tři body udrželi. Jihočeský nováček vyhrál pošesté z posledních sedmi kol a posunul se na sedmé místo tabulky. Severočeši potřetí za sebou nezvítězili a jsou pátí s dvoubodovým náskokem na Budějovice.

Těžce vydělané tři body

Plzeňáci udolali Bohemians 1905 1:0 a na druhém místě tabulky mají pětibodový náskok na třetí Mladou Boleslav. O vítězství Viktorie rozhodl ve 32. minutě Lukáš Kalvach. »Klokani« dál čekají na první venkovní výhru v ligové sezoně. Z deseti zápasů podeváté prohráli.

»Dobře je, že jsme vyhráli, ale určitě bych si představoval víc gólových příležitostí, než jsme měli,« řekl plzeňský trenér Pavel Vrba na tiskové konferenci. »Myslím si, že to bylo remízové utkání. Ani jedno mužstvo si nevypracovalo příliš šancí. My jsme ten gól Viktorce de facto nabídli svojí chybou,« doplnil kouč Bohemians Luděk Klusáček. »Náš výkon ve druhém poločase trošku gradoval, nicméně na vyrovnání to nestačilo. Viděl jsem tam jedinou šanci, kterou minul Keita, jinak to byly spíš závary, ne čisté situace,« dodal trenér Pražanů.

Jeden gól stačil

Sparta měla u Litavky celý zápas převahu, ale dokázala ji proměnit pouze v branku Martina Haška z 30. minuty. Letenští díky němu natáhli sérii neporazitelnosti na sedm kol a na třetím místě mají stejně bodů jako Mladá Boleslav s Jabloncem, které ale mají utkání k dobru. Příbram nevyhrála pojedenácté za sebou.

O výhře Olomouce rozhodl prvním gólem v sezoně Michal Vepřek a po 222 minutách ukončil čekání Sigmy na vstřelenou branku. Domácí, kterým kvůli trestu za žluté karty chyběl trenér Radoslav Látal, se dočkali prvního vítězství po sérii šesti remíz a dvou porážek.

(mak, čtk)