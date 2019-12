Ilustrační FOTO - Haló noviny

Investice prý tvoří 85 % hodnoty domů

Investice, které museli lidé vložit do dostavby domů po zkrachovalé společnosti H-System v Horoměřicích u Prahy, činí podle bytového družstva Svatopluk 85 procent z celkové hodnoty nemovitostí.

Družstvo, které sdružuje bývalé klienty H-Systemu, chce, aby byly investice zohledněny v ceně odkupu, kterou má stanovit znalecký posudek, řekl předseda družstva Martin Junek. Družstvo k tomuto poměru investic dospělo na základě znaleckého posudku z roku 2003, který určil, že tehdejší hodnota nemovitosti v Horoměřicích činí 83,1 milionu korun, stavební zhodnocení určil posudek na 70,4 milionu korun.

Současná hodnota domů je ale kvůli zhodnocení zcela jiná. Poslední posudek, který byl zpracován zhruba před osmi až deseti lety, stanovil hodnotu nemovitostí na asi 240 milionů korun. Správce konkurzní podstaty Josef Monsport nechává zpracovat nový posudek, který určí současnou hodnotu domů a pozemků. Za tuto cenu pak budou domy nabídnuté k odkupu.

Monsport řekl, že posudek by mohl být hotový v řádu měsíců, nejpozději zřejmě do půl roku. Na dotaz ČTK také uvedl, že směrodatný je znalecký posudek, který nechá stanovit on, nikoliv posudky od družstva. »Mě jejich posudky úplně nezajímají. Prodej bude tomu, kdo nabídne nejvyšší cenu,« řekl Monsport. Podle něj on ani věřitelský výbor nemá zájem negativně ovlivňovat znalecký posudek, který cenu domů určí.

Věřitelský výbor podle něj již zhruba před 15 lety žádal družstvo, ať pomocí dokladů doloží výši svých investic do domů. »Nikdy nám to neposkytli. Jestliže teď po 20 letech budou vyrábět nějaké posudky, nám je to v podstatě jedno, udělat si jich můžou, kolik chtějí. My budeme vycházet z toho, co považujeme za seriózní. Znovu říkám, že nemám žádný zájem obírat a okrádat lidi z Horoměřic,« řekl Monsport.

Ústavní soudci na začátku října odmítli stížnost družstva Svatopluk na verdikt Nejvyššího soudu, podle něhož mají někdejší klienti H-Systemu domy v Horoměřicích vyklidit. Horoměřičtí s rozhodnutím Ústavního soudu nesouhlasí a chtějí se obrátit na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku.

Ústavní soud uvedl, že v kauze nebylo možné vyhovět všem. Zároveň apeloval na správce konkurzní podstaty Monsporta, aby k výkonu rozsudku Nejvyššího soudu přistoupil rozumně a bral v potaz dopady na osobní a rodinné poměry lidí z Horoměřic.

Společnost H-System uzavřela po svém založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu celkem o miliardu korun. Majoritní akcionář Petr Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení. Situace členů Svatopluku je specifická tím, že si byty sami na vlastní náklady dostavěli, ovšem bez souhlasu konkurzního soudu. Podle Junka ale lidé měli souhlas bývalého konkurzního správce, který jim dostavbu domů dovolil.

(cik)