Slovenské volby bez komunistů

Do únorových parlamentních voleb na Slovensku se zaregistrovalo 25 politických stran, hnutí a koalic. Informovalo o tom slovenské ministerstvo vnitra. Lhůta na podávání kandidátních listin skončila v neděli o půlnoci. Podle průzkumů by křesla v Národní radě mohlo ve volbách získat až devět formací.

O registraci stran do voleb rozhodne později v tomto týdnu státní komise pro volby, která prozkoumá plnění podmínek pro účast v hlasování. Nově strany musely ke kandidátní listině přiložit například doklad, že mají zákonem požadovaný počet členů nebo odpovídajícím způsobem zřízený nejvyšší stranický orgán, a to s písemným prohlášením každého člena strany nebo vedení.

Parlamentní volby se na pětimilionovém Slovensku uskuteční 29. února příštího roku. Do hlasování se budou moci zapojit poštou také Slováci, kteří žijí v zahraničí. Před třemi lety se o hlasy voličů ucházelo 23 stran a hnutí. Z osmi politických stran, které si po volbách v roce 2016 rozdělily 150 křesel ve sněmovně, se tentokrát do voleb nepřihlásila někdejší vládní strana Síť. Ta už před vstupem do koalice se stranami Směr-sociální demokracie (Smer-SD), Slovenskou národní stranou a stranou Most-Híd čelila vnitrostranickému rozkolu a ještě v roce 2016 z koalice vypadla. Vloni se Síť přejmenovala na Slovenskou konzervativní stranu. Kandidovat nebude KSS, která podle sociálních sítí nesehnala dostatek financí na volební kauci. Autentická levice tak může směřovat své hlasy například k subjektu Socialisti.sk, Solidarita- hnutí pracující chudoby, ale i pár dalším soc. dem. subjektům, jako je 99 % - občanský hlas, popř. vládní Smer-SD.

Dlouhodobě nejoblíbenější stranou na Slovensku je nyní právě nejsilnější vládní strana Smer-SD expremiéra Roberta Fica. Na druhé místo v žebříčku volebních preferencí se dostala nová strana Za lidi, kterou letos založil exprezident Andrej Kiska.

Strany, které se zaregistrovaly do parlamentních voleb, musely složit kauci 17 000 eur (433 000 korun). Tuto částku ministerstvo vnitra podle ČTK vrátí jen těm stranám, které ve volbách získají alespoň dvě procenta hlasů.

