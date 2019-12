Virus eboly. FOTO - wikimedia commons

Ebola. Pro některé Konžany zcela smyšlená nemoc

Ozbrojenci z milice mai-mai zaútočili na dvě lékařská střediska na ebolou zasaženém východě Konga a zabili v nich tři pracovníky. Při nočním útoku zemřel také jeden místní obyvatel. S odkazem na sdělení Světové zdravotnické organizace (WHO) a místních úřadů to píšou světové agentury.

Nákaza v tomto regionu podle expertů v poslední době ustupuje, WHO však minulý týden varovala, že kvůli násilnostem a nepokojům by se tempo šíření nemoci mohlo znovu začít zvyšovat. Ozbrojenci útočí na zdravotnická zařízení v oblasti opakovaně. Řada místních domorodců se totiž domnívá, že ebola je zcela smyšlená nemoc a pouhá záminka pro zničení místní populace nebo že ji do země přinesli právě zahraniční pracovníci.

Počet útoků roste

Podle zdroje agentury AFP ve čtvrtek zemřel jeden zaměstnanec konžského ministerstva zdravotnictví a dva šoféři. Bezprostředně po útoku se vůbec nevědělo, odkud přesně zabití pracovníci pocházejí. Konžské bezpečnostní složky podle místních úřadů jednoho z útočníků zabily a dva další zajaly. WHO již minulý týden v úterý oznámila, že kvůli zhoršení bezpečnostní situace ze země stáhla 49 svých pracovníků. V okolí města Beni totiž od začátku listopadu narůstá počet útoků ugandských milic, při nichž zemřela už téměř stovka civilistů. Místní lidé v rozhořčení nad nečinností konžské armády i sil OSN proto v pondělí minulého týdne napadli tábor mise OSN MONUSCO. Při střetech protestujících s bezpečnostními složkami několik lidí zemřelo.

Sestřičky z kinshashké nemocnice Ngaliema stojící před jedním prvních nakaženým Ebolou (1976), zdravotní sestrou Mayinga N'Seka. Ta se nakazila při léčbě nakažených. FOTO - wikipedia commons

Ebola a spalničky

Ebola zabila v Kongu od loňského srpna již na 2200 lidí. WHO ji letos v červenci prohlásila za mimořádnou zdravotnickou událost světového dosahu. Ovšem od začátku letošního roku v Kongu také zemřelo 5110 lidí na spalničky. Je to tedy více než dvojnásobek počtu obětí, které si v zemi od loňského srpna vyžádala epidemie eboly, uvedla s odkazem na vyjádření představitelů WHO agentura AFP. »Epidemie spalniček v Kongu je největší na světě. Je jedna z největších, jaké jsme kdy viděli,« uvedla minulý týden Kate O'Brienová, ředitelka oddělení imunizace WHO. Upřesnila, že od ledna se v zemi vyskytlo více než čtvrt milionu případů nákazy.

Boje hatí snahu OSN

Úřady epidemii spalniček v zemi vyhlásily naposledy v červnu a znovu pak v září. Následně zahájily masivní očkovací kampaň, která by měla být završena do konce roku. Podle O'Brienové se ale nákaza rozšířila po celé zemi, nejvíce zranitelné jsou přitom děti. Spalničky vzbuzují daleko méně pozornosti než epidemie eboly, která loni propukla na východě Konga. Ebola je jednou z nejsmrtelnějších nemocí na světě, v Kongu na ni zemřou asi dva ze tří lidí, kteří se jí nakazí. Proto WHO oznámila, že začala zřizovat týmy, které budou v terénu bojovat proti oběma nemocím naráz. Práci ale stále ztěžují násilnosti. WHO je rostoucím násilím »extrémně znepokojena«. Boje ve východní oblasti mají katastrofální dopady na snahy o kontrolu šíření onemocnění.

ČR ztratila status vymýcení

Spalničky se projevují výskytem zarudlých skvrn na pokožce a mohou vést až k úmrtí nakaženého. Způsobuje je virus, který se snadno přenáší přímým kontaktem nebo vzduchem. Před objevením vakcín v 70. letech 20. století celosvětově zabíjely mezi sedmi a osmi miliony lidí ročně. WHO zrušila koncem srpna České republice a dalším třem evropským zemím status zemí, v nichž byly spalničky vymýceny. Nemocí se v ČR letos nakazilo téměř 600 lidí, nikdo jí však nepodlehl. Za zvyšujícím se výskytem onemocnění stojí podle expertů především klesající proočkovanost obyvatelstva.

(ava, čtk)