Příroda rozhodla

Oproti minulému roku je úroda u vinařů v republice o třetinu nižší. Odhad je zhruba 80 tisíc tun hroznů.

Když se zeptáte vinařů na důvod menší sklizně, udávají jako příčinu přemnožené hraboše a nálety špačků. Právě špačci způsobili obrovské ztráty. Špačci spolu s hraboši byli letos pro vinaře doslova pohromou. Škody jdou do milionů a vinaři se s nimi těžko vyrovnávají. Přesto, dle dostupných informací, zdražovat nehodlají. Pro nás jako spotřebitele je dobrou zprávou, že na víno nebudeme muset více doplácet. Při dnešní tendenci zdražování je to příjemné konstatování. Víno od našich vinařů by nemělo chybět na vánočním stole. Tak tedy na zdraví, doporučuji však s mírou. Ve víně je prý pravda, tak doufejme, že pro nás bude příjemná.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny