Demokratický dopis k USA

Čeští poslanci z řad ANO, ČSSD, Pirátů a tzv. demokratického bloku se opět blýskli nečekanou zprávou. Napsali Kongresu USA, aby něco udělal s tím, že se na sociálních sítích a jinde pohybují dezinformace. Prý jim záleží na demokratickém vývoji nejen v naší zemi a dezinformace, případně fake news, prý prohlubují krizi demokracie a umožňují nástup populistů a nacionalistů. Pravdou je, že v některých oblastech je na sociálních sítích na vysoké úrovni xenofobie, rasismus, urážky atd. Na tom se shodneme všichni. Nicméně jak chcete přinutit nadnárodní korporace typu Google nebo Facebook k tomu, aby zachraňovaly stále více se potápějící loď zvanou liberální demokracie? Jelikož naši zákonodárci začínají mít obavu o samotné pojetí demokracie v jejich smyslu, tak se obracejí na USA. Volají: zachraňte nás!

Mám tomu rozumět tak, že naši zákonodárci chtějí zavádět opět cenzuru? Přesně tu samou, kterou kritizovali před rokem 1989? Vypadá to tak, protože prý chtějí zachránit demokracii, kterou ohrožují sociální sítě, kde si lidé píší vše možné a nemožné. Problém je ale jinde. Sociální sítě jsou totiž dalším mocným aktérem, který vstupuje do procesu utváření politiky. No a samotní politici tohle vlastně jen nepochytili. Tady je kámen úrazu. Rovněž si do toho započtěme neschopnost učit na školách kritické myšlení, protože je prý marxistické a nahlodává také podstatu demokracie. Očividně podle pravice nahlodává jejich pojetí demokracie snad všechno. No, a jelikož chtějí liberální demokracii zachránit, tak sahají ke krokům, které známe z minulosti. Kritik musí být přeci umlčen a to rychle, než dojde k výměně stráží na kapitánském můstku potápějící se lodi zvané demokracie.

Není ovšem dopis jako dopis. Dříve se dopisy posílaly do Moskvy, kam se bývalé elity obracely pro různé rady nebo dokonce prosily o pomoc. Dnes se posílají do Washingtonu, aby se zachránila demokracie a šířila se všude pravda a láska podle USA. V zásadě se nic nezměnilo. Jen se otočila korouhvička. Místo toho, aby se zachraňoval socialismus, tak se zachraňuje demokracie, která čím dál více selhává.

Zajímalo by mě, jak chtějí, aby v USA působili na sociální sítě. To je jako zakážou, odpojí, zavirují, převedou pod vládu USA, případně jejich špehující službu NSA? Donald Trump ale již pohrozil, že po zavedení digitální daně přijdou opatření. Z toho lze usuzovat, že vláda USA bude spíše své korporace chránit, než je omezovat. Pokud se nepletu, tak všechny platformy určitým způsobem bojují proti dezinformacím. Mají na to nastavené různé algoritmy a dokonce i správci profilů či stránek mají možnost filtrovat nesnášenlivá nebo vulgární slova. Takový je prostě vývoj demokracie, která nabývá stále hybridnější obrysů, a hybridům se musíme přizpůsobit. Lidem čím dál více vadí, že musí chodit k volbám, že se rozhoduje pomalu, všechno věčně trvá a nic se nevyřeší. Dnešní demokracii totiž chybí pružnost a razance.

Dezinformace byly, jsou a budou. Tomu nezamezí nikdo. V minulosti se dezinformace šířily podstatně pomaleji, svrhávaly režimy, určovaly osudy lidí ve válečných konfliktech. Dezinformace je dodnes mocná zbraň. Je pořád stejná jako v minulosti, jen k jejímu šíření využíváme sofistikovanější nástroje. Dnes dezinformace rovněž ovlivňují třeba válečná tažení, jako například dezinformace, že Irák vlastní jaderné zbraně. Vše je dnes pečlivě připraveno PR agenturami, a jelikož se naši zákonodárci obrátili na matku šíření dezinformací, tak jsem osobně zvědavý, co se nyní odehraje. Napíší, že je potřeba si dávat pozor na Rusko a Čínu, protože šíří dezinformace? Nabídnou pomocnou ruku v dalším sledování a filtrováním dezinformací? Předpokládám ale, že USA ponechají své mocné platformy a korporace tam, kde jsou, protože jim vyhovují v informační válce.

Jan KLÁN, předseda OV KSČM Kutná Hora