Ilustrační FOTO - Haló noviny

KSČM návrh státního rozpočtu 2020 podpoří

Komunisté jsou připraveni dnes v závěrečném hlasování ve Sněmovně podpořit vládní návrh státního rozpočtu na příští rok. Návrh není převratný, ale je určitým pragmatickým kompromisem, věcným řešením vládního provozu v příštím roce.

Před novináři to zdůraznil stínový ministr financí za KSČM, ekonomický expert strany Jiří Dolejš. »Státní rozpočet je možná nejdůležitější zákon roku. Dodržet schválený harmonogram, projednat předložený návrh a mít jistotu, že peníze mohou od 1. ledna téci tam, kam patří, je důležité. Samotný návrh menšinové vlády, kterou KSČM toleruje, samotné finance nejsou předmětem tolerančních priorit. Ale logické je, že na způsob vládnutí se musí najít peníze, takže jsme se rozpočtem intenzivně zabývali, a vládní tandem, zejména ministerstvo financí, ho s námi konzultoval,« prohlásil.

Dolejš poukázal na to, že návrh nevybočuje z fiskálních pravidel, stvrdila ho svým postojem i národní rozpočtová rada a byl projednán i v tripartitě. Takže se podle jeho slov nejedná o žádné drama, ale spíš o pragmatický krok, a některé strategické věci se do budoucna nepochybně budou muset řešit s jistým odstupem. »Narážím tím na to, že v tomto rozpočtu není obsažen aktivnější přístup k oblasti příjmů. Levice a zejména KSČM uvažuje o progresivní dani, o větším podílu velkých korporací na daňových příjmech, a to v této vládě nebylo možné,« konstatoval s tím, že komunisté do budoucna také chápou, že některé zásadní reformy, jako je sociálně a finančně udržitelný penzijní systém či daleko masivnější podpora dostupného nájemného bydlení, je něco, co politici tlačí před sebou a co je třeba co nejdříve vyřešit.

Ekonomický expert strany Jiří Dolejš.

Podle poslance KSČM rozpočet splňuje i určité parametry »s předběžnou opatrností«, protože ekonomika vychládá, mohou přijít nějaká vnější rizika, např. brexit nebo obchodní válka, a na to je třeba se připravit, takže vládní předloha počítá s jistou rezervou na zhoršený vývoj.

Priority komunistických poslanců

Poslanci ve druhém čtení přišli s množstvím pozměňovacích návrhů o celkovém objemu kolem 180 mld. Kč. Podle Dolejše je logické, že ti, kdo budou hlasovat pro rozpočet, nemohou být pro takový rozsah změn, který by přerýsoval celý rozpočet a který namnoze dokonce ani do detailu není domyšlený, ale někdy spíš v rovině politických gest. »Rozhodně nemůžeme podpořit návrhy, které by masivněji čerpaly z položek, jako je správa státního dluhu, a rovněž není možné překročit hranici státních rezerv. Donekonečna nelze brát ani z takových položek, jako je aktivní politika zaměstnanosti, sociální dávky apod. Odhaduji, že ve středu prohlasujeme z objemu 180 miliard korun kolem jednoho procenta, změna tedy nebude nijak výrazná,« uvedl poslanec.

Pokud jde o to, co by podle představ KSČM mělo projít, jsou to především navýšené prostředky na oblast sociálních služeb, jak navrhly komunistické poslankyně. Rozpočtový výbor již schválil objem 600 mil. Kč (návrh Hany Aulické Jírovcové) a v plénu ještě padl návrh na dalších 160 mil. Kč (návrh předsedkyně výboru Miloslavy Vostré). Rozpočtový výbor už také doporučil přidat menším obcím 600 milionů na investice do škol a bytů, což je rovněž pozměňovací návrh Miloslavy Vostré. Prioritou komunistů jsou i peníze – 300 milionů korun - na výkup vodohospodářských systémů (Pavel Kováčik), což je priorita v tolerančním patentu. Komunisté předložili i další požadavky, už ovšem ne v takové výši, a Haló noviny o nich už opakovaně informovaly. Některé položky jsou podle Dolejše ještě předmětem vyjednávání do poslední chvíle, jde například o posílení protidrogového programu.

Poslanci KSČM nepodpoří návrh části poslanců ČSSD navýšit v rozpočtu na příští rok sumu na platy učitelů o tři miliardy korun, i když chtějí, aby učitelé měli ke konci volebního období průměrný plat 45 000 Kč, jak slíbila vláda. Šlo by to však na úkor jiných priorit. S návrhem přidat na platy učitelů přišli sociální demokraté Kateřina Valachová a Václav Votava. Podle Dolejše je škoda, že se na vyšší sumě pro učitele nedohodli s koaličními partnery dříve. »Nemůžeme souhlasit s tím, aby se to hasilo tímto způsobem,« zdůraznil Dolejš s tím, že by v případě změny bylo nutné vzít peníze v jiné, už dohodnuté kapitole rozpočtu. Zmínil také, že zvýšit platy chtějí nejen učitelé. Návrh odmítl i premiér a předseda ANO Andrej Babiš. V neděli uvedl, že neočekává podporu iniciativy z řad ČSSD. Ubezpečil ho o tom podle jeho slov předseda Jan Hamáček.

Místopředsedkyně klubu KSČM Hana Aulická Jírovcová zdůraznila, že komunisté by samozřejmě byli rádi, kdyby došlo k navýšení platů učitelů o 15 procent, ale vzhledem k tomu, že se diskuse vedla »jinou cestou«, budou rádi, když dojde ke zvýšení alespoň o 10 procent. »KSČM má už domluvenou schůzku na březen ohledně jednání o rozpočtu na rok 2021, kde budeme samozřejmě chtít, aby se finance na těch 15 procent navýšily, to znamená, aby učitelé měli v roce 2021 zhruba 45 000 Kč v průměru tak, jak bylo slíbeno,« přislíbila Aulická.

KSČM prosazuje více peněz na sociální služby

Aulická, která je ve Sněmovně místopředsedkyní sociálního výboru, ocenila, že komunistům se podařilo navýšit finance na sociální služby, a to celkem o více než tři čtvrtě miliardy korun. »Věřím, že tyto pozměňovací návrhy nebudou mít problém projít ve Sněmovně, všichni víme, že kolem financování sociálních služeb se každoročně potýkáme s problémy a dopady v praxi jsou značné,« uvedla. Celková částka na sociální služby se v příštím roce bude tedy pohybovat kolem 18,7 miliardy korun. Je to sice méně, než požadovaly kraje, které chtěly alespoň 20 miliard, částka je však daleko příznivější než v letošním roce. »Letos se bohužel nepodařila dofinancovat jedna miliarda, kterou KSČM požadovala, a i když ministryně práce říkala, že Evropské fondy jsou dostačující, všichni víme, že to tak není, a jediný, kdo z nich čerpal necelých 20 milionů, byl Karlovarský kraj, to znamená, že ta miliarda pro letošní rok opravdu chybí,« dodala poslankyně KSČM.

Většina peněz SFDI je z národních zdrojů

Místopředsedkyně hospodářského výboru Květa Matušovská (KSČM) novinářům přiblížila rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury, který byl koncipován stejně jako v předchozích letech. Vysvětlila, že základní částka 87,3 mld. Kč včetně prostředků z fondů EU byla ještě navýšena o dodatečně získané 3,6 mld. Kč z nevyčerpaných financí pro letošní rok a o zůstatek na účtu SFDI ve výši 2,5 mld. Kč. »Kvitujeme i to, že většina peněz pochází z národních zdrojů, což jsou peníze, které jsou jisté, na rozdíl od peněz z EU,« uvedla. Přivítala také obnovení příspěvku na odstraňování nehodových lokalit na silnicích II. a III. třídy, který bude ve výši 100 milionů korun.

»Co nám však dělá starosti, je, že v době, kdy máme rekordní rozpočet z národních zdrojů, připravuje ministerstvo dopravy projekt dálnice D4 Praha - Písek pomocí tzv. PPP projektů. Zkušenosti s těmito projekty nejsou dobré ani v sousedních zemích a u nás mohu připomenout D 47,« uvedla Matušovská.

Ocenila, že vláda konečně projednala zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, na který se čeká s ohledem na složitý proces přípravy dopravních staveb, nicméně předlohu bude podle ní potřeba ještě upravit. »Ve vládní novele vidíme nedostatky, které souvisejí s prioritními stavbami. Bohužel se na přivaděče k těmto stavbám a obchvatům nevztahuje mezitímní rozhodnutí, a o tom bychom rádi dále jednali,« vysvětlila poslankyně. Zároveň poděkovala všem, kteří se přičinili o to, že náběh nového výkonového zpoplatnění dálnic se obešel bez větších komplikací. »Jsem ráda, že se krizové scénáře o kolapsech na státních přechodech nekonaly,« řekla.

(ku, jad)