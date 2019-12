Fašizující tendence?!

»Tebe neznepokojují fašizující tendence v naší společnosti?« zeptal se mě kamarád. Protestoval jsem, fašismus to jsou přece kravály, ničení majetku těch, které si fašistická strana vzala za oběť, to je jedna jediná pravda, napadání protivníků, kteří mají jiný názor, holemi, pálkami a třeba i »pouhými« fackami. Je to i šíření nenávisti k jiné skupině obyvatel pro názor, rasu či jen pro jiné »klubové tričko«. Nic takového není a »demokratický svět« by to přece nepřipustil. »Demokratický svět«, »světové společenství«, jak jinak než demokratické, protože ten, kdo říká něco třeba jen málo jiného, už není členem »společenství« a potažmo »demokrat«, namítl kamarád. A zeptal se - co v Pobaltí, na Ukrajině, kde různé fašistické skupiny, »potomci« eseshrdlořezů či banderovců mohou do ulic s pochodněmi a jsou schopni těch nejhorších činů, pokud by, podle jejich názoru, byla přestoupena »jejich pravidla« a ohrožena »demokracie s jediným správným názorem«, protože jiné názory nejsou »demokratické«, tedy podle jejich chápání svobody.

Dobře, řekl jsem mu, ale u nás, v Česku, nic takového není. A to jsem neměl dělat. Opáčil okamžitě. »Co takhle facka novinářky Petry Procházkové novináři ze Sputniku, který se odvážil do její blízkosti a natáčet ji na video, když její grupa si redaktory Sputniku natáčet směla a připojit k tomu urážku 'prase novinářský'?« Sputnik, pro neinformované, píše pozitivně o Rusku. »A co ta rána našemu příteli J. do zad,« pokračoval kamarád, »když se při demonstraci Milionu chvilek chtěl probít k metru a protože sdílí názor, že volby jsou pro něho měřítkem toho, kdo má či nemá vládnout a řekl to tam? Jak od ní je daleko k inzultacím? Co prořezané pneumatiky kamaráda S., který řekl něco lišícího se od propagovaného mínění? Anebo třeba dopis pana starosty Koláře, v němž oponenta obviňuje ze lži a účelově překrucovaných výroků, když odmítá jeho nepravdy o maršálu Koněvovi, a nakonec prohlašuje, že komunisti jsou 'svoloč'. Jak daleko je k výzvě, vezměme na ně klacky a hrr na ně? Není to překrucování historické pravdy a zároveň hlásání nenávisti k jedné skupině obyvatel? Anebo jiný příklad, pan starosta Novotný z pražské části Řeporyje, jenž plánuje postavit pomník zrádcům vlasovcům, kteří po boku německých nacistů se postavili se zbraní v ruce Rudé armádě a tedy Spojencům a když se blížil konec války, tak najednou potřebovali získat alibi a obrátili se proti svým dosavadním spoluvrahům? A když pak na urážlivé výroky ze svého emailu dostane slušnou odpověď, zareaguje slovy: 'Drž hubu, kreténe!'. A co říci na hanobení pomníků? Nejenom maršála Koněva v Praze, ale i rudoarmějců padlých za naši svobodu v Brně a jinde? Co urážlivé výkřiky a poutače na Letné směrované na našeho prezidenta a stávajícího premiéra? To nejsou projevy fašismu? Jak dlouho máme čekat, než někdo zemře, jako tomu bylo na kyjevském Majdanu, aby pak následovala krvavá lázeň – vzpomínáš na Oděsu? I převrat v roce 1989 provázela smrt, jenže těch, kteří nevydrželi tlak z řetězu pustivších samosoudců z tzv. občanských komisí. Jak dlouho se bude čekat, než ti nejmilitantnější z Letné se stanou rozbuškou, která pěkně zatočí s demokracií?«

Nedokázal jsem odpovědět. Měl jsem však námět na přemýšlení, i když obavy kamaráda ne zcela sdílím, protože si myslím, že naše společnost se nemůže podřídit určité skupině fašistů či fašizujících elementů.

Milan ŠPÁS