Musí to být velký strach

Režim musí mít veliký strach, když začíná »vytahovat ze skříní« staré, už dávno šetřené a zapomenuté kauzy. Začal s novým šetřením smrti Jana Masaryka a následně jsme se dozvěděli, že další v pořadí je střelba na hranicích, které nezabránili Jakeš, Štrougal, Vajnar...

Po cca pětadvaceti letech se »vytahují na světlo« případy, které v Brně při obědě s tehdejší státní zástupkyní Benešovou požadoval »dotáhnout do konce« Václav Havel, i když v obviněních došlo k jisté renovaci a je formulováno jinak. Kdybych byl jako ti z Milionu chvilek, pak bych s jejím vstupem na ministerstvo spravedlnosti obě akce spojoval. Nejsem jako oni, i když jsem tato slova nekřičel před třiceti lety na Václavském náměstí, ani na Letné. Ostatně ani jsem tam tehdy nebyl. V oné brněnské restauraci šlo o pět kauz. Dvě z nich tedy máme na stole vyšetřovatelů, další se nemůže uskutečnit, protože hlavní aktér už nežije. Jen onu »velezradu« se zčásti »podařilo dovést do rozsudku« a Karla Hoffmanna dokonce na čas zavřít, i když anomálií bylo, že byl odsouzen za to, že údajně postupoval proti socialistickým zákonům.

Dnes tedy tři nebo snad více starců má být hnáno před soud. A za co? Za to, že s jejich souhlasem se bránily naše hranice, a údajně nezakročili proti používání zbraní pohraničníky? Za to, že ti, kteří přecházeli nebo chtěli přejít, ať již zvenku nebo zevnitř, měli často u sebe zbraně a neváhali je použít? Na desítky pomníčků v lesích kolem našich hranic je stále dostatečně viditelných. A jména více než tří set pohraničníků zastřelených těmi »mírnými občany, jimž šlo jen a jen o odchod ke svobodě«, jsou také známa. Bývala umístěna v Muzeu SNB, dnes Policie ČR. Bývala, už nejsou.

Každý suverénní stát hájí své hranice. A my jsme byli suverénním státem. Členy jednoho obranného bloku, proti kterému stál jiný blok. Kdyby se ony hranice nestřežily a také nehájily, už dávno by mohlo dojít v Evropě k válce, která by měla nedozírné následky. Ochrana těchto hranic nám umožnila, to nepřeháním, doma klidně spát. My, na rozdíl od těch na druhé straně, tam agenty přes ně neposílali, neozbrojovali skupiny, které nebyly nakloněny kapitalismu, nebo »si to nepřecházeli vyřídit s těmi, co mysleli jinak«.

Dnes již neexistuje »hraniční čára« se zátarasy. Hranice jsou v podstatě volné. Není důvod je hájit stejně jako za »studené války«, a přesto jsou místa ve světě, a týkají se »našich přátel«, na jejichž hranicích stojí dokonce zdi a na jejich narušitele se střílí. I mrtví jsou. Mám na mysli hranici mezi Spojenými státy a Mexikem, hranici mezi Izraelem a územím spravovaným palestinskými úřady. Kdo tady by měl být souzen podle výkladců práva u nás? Trump, Netanjahu, Clinton, Bushové, Olmert, Barak…? Ani jeden z nich, protože v těchto zemích pseudohistorici z ÚSTRu podporovaní prý podobným vyšetřováním v Bavorsku nepůsobí. Nemusejí se tedy bát, a navíc ti, kteří tam porušili zmíněné hranice, byli přece narušiteli, a do takových se zcela legálně a demokraticky může střílet.

Jaroslav KOJZAR