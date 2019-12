Tetička z Ameriky

S pobavením jsem přečetla rozhovor se senátorem za TOP 09 Tomášem Czerninem (tuším z Práva, doputoval ke mně prostřednictvím sociálních sítí), ve kterém za povinnost nejen členů své strany považuje »spojení pravicových stran za účelem záchrany země od Andreje Babiše«. Politika nenávisti vůči jedné osobě mi připomíná už hodně starou ohranou písničku, ale chápu, že to pro tuto kovanou pravici má své důvody.

V rozhovoru uvádí řadu skutečností – proč se od pravicových stran odklonili voliči a proč a jak je vrátit zpátky. Jednu, podle mého zásadní skutečnost ale neuvedl. Tu skutečnost, že zastupuje pravicově orientované lidi, kteří se opět chovají pravicově. Jenže těch je v dnešní době prakticky méně. Proč? A co vlastně znamená chovat se pravicově?

To naší rodině vysvětlila naše tetička z Ameriky – sestřenice dědy mého tatínka. Bylo jí několik měsíců, když s ní emigrovali naši příbuzní v roce 1948 do Ameriky. Narodila se v Československu, ale žila pak v Americe. Rodina o ní věděla, čas od času jsme dostali pohlednici, ale nikoli ze Států, ale třeba z Mexika nebo z Nikaragui. Když v polovině devadesátých let přiletěla na návštěvu, ptali jsme se, proč nikdy neposlala pohlednici ze Států? Odpovědí bylo, že ve Spojených státech amerických nikdo nesměl vědět, že má příbuzné na Východě! Měla by potíže… (nepřipomíná vám to něco?)

Jednou, asi před patnácti lety, jsme si večer u lahvičky červeného postěžovali na to, jak je naše republika nejrůznějšími »šibali a tuneláři« rozkrádána. A tetička nás poučila: »Tihle lidé se chovají pravicově! A tak to má být! To je to tajemství zbohatnutí. Využít všech příležitostí k osobnímu prospěchu! To je ten správný recept úspěchu! Žádný jiný nefunguje.«

Když jsme oponovali tím, že úspěch těchto šibalů, tunelářů a novodobých podnikatelů vůbec nás všechny poškozuje, že je na náš účet, tetička odpověděla: »Ale to je váš problém, co všechno těmhle lidem dovolíte! Oni jednají pravicově, správně. Pokud jim dovolíte to, co jim dovolíte, nestěžujte si…«

Jenže to je podle mého jeden z důvodů, proč kovaná pravice přichází o voliče. Obyčejný český člověk po staletí žil tak, aby zabezpečil rodinu, měl kde bydlet, měl jistotu pro své děti i své stáří. Vypovídá o tom historie českých vesnic a měst, i naše česká povaha. Samozřejmě se vždycky našlo pár štik v našem malebném českém rybníčku, které žraly nad poměry. Jenže když se z malebného rybníčku stala sice navoněná, ale pro mnohé blátivá louže, kde po zdravé vlastní vodě už není skoro ani památky, došla mnohým trpělivost. A ani ukazování na jednu z dravých ryb, aby zamaskovali vlastní prožranou dravost, už nefunguje. Je ale otázkou, co všechno pravicovým stranám reprezentujícím pravicově se chovající lidi dovolíme. Nebo nedovolíme?

Helena KOČOVÁ