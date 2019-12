Andrej Babiš. FOTO - Haló noviny

Sněmovna se bude auditem EK zabývat ve čtvrtek

Auditem Evropské komise o údajném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) se budou poslanci zabývat ve čtvrtek před polednem po písemných interpelacích. Zařazení nového bodu, který navrhli Piráti, podpořilo 178 ze 181 přítomných poslanců. Proti nebyl nikdo.

Na předložení návrhu se ráno dohodli zástupci ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Projednání podpořili i zástupci koaličních stran ANO a ČSSD, stejně jako poslanci KSČM.

»Sněmovna má kontrolovat vládu, tato kontrola není Sněmovně umožněna,« řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš. Upřednostnil by, aby se věc projednávala na veřejném zasedání, protože podle něj jde o veřejný zájem. Poslanci a veřejnost mají podle něj právo vyslechnout si oficiální vyjádření premiéra a ministrů.

»KSČM určitě nebude ta, která by bránila této informaci,« řekla na tiskové konferenci před začátkem jednání Sněmovny místopředsedkyně poslaneckého klubu KSČM Hana Aulická Jírovcová. Komunisté by ale podle ní upřednostnili neveřejné projednání dokumentu. »Všichni vnímáme, že tato zpráva je důvěrným materiálem,« uvedla.

Místopředsedkyně poslaneckého klubu KSČM Hana Aulická Jírovcová.

Předseda poslanců hnutí ANO Jaroslav Faltýnek řekl, že ANO nebude bránit projednání bodu především proto, že nechce narušit zbytek schůze. »Máme možnost zavetovat zařazení bodu 40 poslanci, ale nechceme blokovat jednání Sněmovny,« uvedl.

Podle předsedy poslanců ČSSD Jana Chvojky by měl být dokument zveřejněn, pokud je to podle předpisů možné.

»Uzavřené jednání Sněmovny je schůdná, nicméně až krajní varianta. Nic ale nebrání ani tomu, aby byla zpráva zveřejněna nyní a úplně,« řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Uvedla také, že evropské právo umožňuje zveřejnění auditu, je-li na tom veřejný zájem.

Obsah dokumentu je označen jako důvěrný

»Pro nás je důležité, aby Parlament mohl vykonávat své kontrolní funkce, a ty může vykonávat nad relevantními informacemi. K nim patří především dokončený celý proces, který z evropské strany vrcholí podpisem Evropské komise a překladem do češtiny, a já věřím, že se toho textu dočkáme, že bude odtajněný a že ho projednáme,« řekl novinářům místopředseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Jiří Dolejš (KSČM).

Obsah auditní zprávy, kterou Evropská komise zaslala do Prahy v pátek, nebyl zveřejněn. V jarní předběžné zprávě, která unikla do médií, EK konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů, protože má stále vliv na skupinu Agrofert, kterou už dřív vložil do svěřenských fondů. Babiš to odmítá. Podle informací týdeníku Respekt konečná zpráva premiérův střet zájmů potvrzuje.

Komise oznámila, že je audit konečný, premiér však tvrdí, že z pohledu ČR konečný není. V pondělí uvedl, že o závěrech auditu nic neví a ani s nimi nebude obeznámen. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) řekla, že průvodní dopis připojený k auditu vyzývá ČR k vyjádření, zda se závěry souhlasí, nebo nikoliv. ČR proto využije dvouměsíční lhůtu, kterou dostane po doručení překladu dokumentu.

Dokumentem se podle Dostálové zabývá odborný aparát ministerstva, sama ho nečetla. Protože je obsah označen jako důvěrný, ministerstvo ho nemůže předložit veřejnosti, ale zřejmě ani ministrům, jak žádali někteří koaliční sociální demokraté, dodala ministryně.

