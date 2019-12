Ilustrační FOTO - Haló noviny

Pět týdnů dovolené pro všechny není bez šance

Návrh komunistických poslanců na uzákonění pěti týdnů dovolené pro všechny zaměstnance ve Sněmovně odolal návrhu na zamítnutí. Pravicová opozice ho kritizovala. O týden delší dovolená by podle ní měla zůstat výhodou, kterou zaměstnavatelé nabídnout mohou, ale nemusí.

Prodloužení dovolené ze čtyř na pět týdnů to však nemá ve Sněmovně úplně jisté. Podporuje ho sice ČSSD či SPD, hnutí ANO je však nejednotné. Vláda se na stanovisku neshodla. Rozprava nebyla dlouhá, o předloze začali poslanci jednat už v květnu, kdy projednávání přerušili. Někteří poslanci varovali před tím, že delší zákonná dovolená může ohrozit mnohé provozy. David Kasal (ANO) zmínil nemocnice. »Může mít vliv na zajišťování zdravotních služeb,« uvedl. Návrh na zamítnutí novely zákoníku práce nakonec podpořilo pouze 30 ze 177 poslanců, zejména z řad ODS a TOP 09.

Poslanci KSČM jsou přesvědčeni, že současná právní úprava poškozuje zaměstnance zaměstnavatelů provozujících podnikatelskou i nepodnikatelskou činnost, oproti zaměstnancům placeným z eráru. Nárokovou délku dovolené mají tito zaměstnanci o týden kratší. Zároveň má podle KSČM zůstat ponechána možnost prodloužení dovolené ze strany zaměstnavatele formou individuální i kolektivní smlouvy, popřípadě vnitřním předpisem. Zachována by zůstala i možnost sjednání podmínek pro prodloužení dovolené při zachování rovného zacházení. Komunisté tedy chtějí srovnat délku zákonné dovolené všech zaměstnanců s dovolenou státních zaměstnanců. Poukazují na to, že zaměstnanci, jejichž odměňování je závislé na státním rozpočtu, mohou čerpat pět týdnů ročně už nyní. Novela by podle nich nynější nerovnost odstranila. Podpořil ji Roman Sklenák (ČSSD). »Ročně odpracujeme o 300 hodin více než Francouzi a o 400 hodin více než Němci. ČSSD usiluje o tento krok už řadu let,« zdůraznil. Ve stejném duchu mluvila před prázdninami ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Vůbec nejdelší dovolenou si mohou užívat Rakušané po odpracování více než 25 let – 36 dní volna, běžná dovolená je tu 30 dní. Nejdelší, 30denní zákonem stanovená dovolená, je ještě v Dánsku a Španělsku.

Nemůže jít o benefit, ale o jistotu

Předseda mandátového a imunitního výboru Sněmovny Stanislav Grospič (KSČM)

Předseda mandátového a imunitního výboru Sněmovny Stanislav Grospič (KSČM) za předkladatele už v květnu položil otázku, zda v situaci, kdy řada firem díky kolektivnímu vyjednávání už přistupuje na dohodu s odborovými organizacemi a sjednává dovolenou v délce pěti týdnů, by nebylo vhodné využít a ujednotit tuto právní úpravu také v zákoníku práce. »Možná že by pro toto rozhodování sloužila i anketa, která byla kdysi udělána z hlediska zaměstnanců, kdy 62,8 % zaměstnanců označilo čtyři týdny dovolené za krátkou, nedostačující, malou dobu, a pouze asi 10 zaměstnanců také řeklo, že dokonce ani pětitýdenní dovolená pro ně není optimálně dlouhá. Pouze 2,6 % zaměstnanců označilo dovolenou za dostatečnou nebo se vyjádřilo v tom smyslu, že je jim to z tohoto pohledu jedno,« uvedl v květnu Grospič ve Sněmovně při odůvodnění návrhu KSČM.

»Je opravdu důležité nejenom se snažit získávat naše zaměstnance, aby odváděli důležitou práci, ale také jim zaručit, že budou mít nárok nejenom na základě nějakého benefitu, ale opravdu bude dán legislativou, aby si odpočinuli v nějaké adekvátní míře,« dodala za předkladatele místopředsedkyně sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová. Dodala, že zhruba 75 % zaměstnavatelů využívá pět týdnů dovolené. Ale jak zajistit, že tento benefit budou mít zaměstnanci garantován i poté, kdy může dojít k ochlazení ekonomiky v ČR?...

