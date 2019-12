Ilustrační FOTO - Haló noviny

EU slíbila ministrům nový migrační pakt

Hledání společné odpovědi na problémy spojené s migrací rozděluje Evropskou unii příliš dlouho, politická debata se musí uklidnit, protože nelze ztrácet čas. Takto v pondělí hovořili po jednání unijních ministrů vnitra představitelé nové Evropské komise, kteří mají danou problematiku na starosti.

Avizovali bilaterální rozhovory se všemi členskými zeměmi ve snaze přijít s novým »paktem« ohledně migrace a udílení azylu.

Unijní státy se shodují na tom, že současný azylový systém je nutné reformovat, neboť selhal v době vrcholící migrační vlny před čtyřmi lety. Přetíženým jihoevropským státům, na jejichž území čekají v nevyhovujících podmínkách na vyřízení žádostí o azyl desetitisíce lidí, ovšem ostatní země od té doby nedokázaly uspokojivě pomoci. Na nové migrační a azylové politice se EU stále není schopna dohodnout.

Eurokomisař pro podporu evropského způsobu života Margaritis Schinas označil »nový pakt o migraci a azylu« za svůj aktuálně nejdůležitější a nejnaléhavější úkol. »Nemůžeme ztrácet čas, tentokrát to musíme zvládnout. Je mezi námi příliš velká nejednota, která trvá příliš dlouho,« prohlásil na tiskové konferenci.

»Členské země jsou připraveny najít nové cesty vpřed, odblokovat zablokovanou situaci kolem migrace,« dodala eurokomisařka pro vnitro Ylva Johanssonová. Podle ní je EU schopna problém vyřešit spořádaným způsobem, je ale zapotřebí konat pragmaticky, zklidnit debaty na toto téma a vycházet z faktů a čísel.

Komise v pondělí podle Schinase prezentovala zástupcům unijních vlád náčrt svých plánů. Dalším krokem je podle ČTK turné po hlavních městech, při kterém budou eurokomisaři se státy problematiku probírat jednotlivě. Série konzultací má začít zítra v Aténách. V pátek bude pokračovat v Turecku, které sice není členským státem EU, ale je pro Unii v tomto ohledu jednou z nejdůležitějších zemí.

České ministerstvo vnitra v pondělí v tiskové zprávě uvedlo, že ČR je připravena aktivně se zapojit do diskuse o reformě azylové a migrační politiky. Nadále však odmítá povinné přerozdělování migrantů či finanční sankce pro státy, které se odmítnou na systému redistribuce osob napříč EU podílet.

Česká vláda minulý týden přijala vlažně nový německý návrh ohledně přerozdělování přistěhovalců. Při jeho zavedení by byli migranti po prvotní kontrole na vnější hranici Unie rozdělováni mezi členské země, které by měly na starosti vyřízení azylových procedur. Na rozdíl od předchozího mechanismu povinného přerozdělování se v návrhu nehovoří o tom, že by každý stát musel přijmout určité množství uprchlíků.

(rj)