Prezident Miloš Zeman. FOTO - Haló noviny

Konec politických trafik

Výběr kandidátů do orgánů státních a polostátních firem získá zákonná pravidla. Zakotví je návrh nominačního zákona, který opětovně schválila Sněmovna i se senátními úpravami střetu zájmů uchazečů. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

Cílem zákona je omezit dosazování politických kandidátů do takzvaných trafik. Uchazeči o místa ve firmách budou podle návrhu zákona procházet až na výjimky ministerským výběrovým řízením a všichni hodnocením před vládním výborem. Jeho postavení ale bude pouze poradní. Ministr bude moci rozhodnout jinak, postoj bude muset v tom případě zdůvodnit. Vládní výbor ale bude moci zcela odmítnout kandidáty, kteří nebudou splňovat zákonné podmínky. Bude k nim patřit trestní bezúhonnost a v některých případech i bezpečnostní prověrka. Nominační zákon se bude týkat společností, v nichž má stát majetkovou účast, státních podniků, národního podniku Budějovický Budvar a Správy železniční dopravní cesty. Senát uspěl s návrhem vyškrtnout z předlohy ustanovení, podle kterého by adept nesměl být ve střetu zájmů ve vztahu k funkci ve státní firmě, o níž usiluje, už ke dni podání přihlášky do výběrového řízení. Senátoři poukazovali na to, že takový požadavek by vylučoval odborníky, kteří působí v soukromé sféře ve vysokých manažerských pozicích.

(jad)